Victoria Beckham 获颁艺术与文学骑士勋章 全家到场力撑 妮歌娜上载与Brooklyn恩爱片示威味浓

影视圈
更新时间：20:45 2026-01-27 HKT
发布时间：20:45 2026-01-27 HKT

在家变闹剧越演越烈之时，碧咸嫂Victoria Beckham于当地时间周一在巴黎获颁授艺术与文学骑士勋章。其老公碧咸（David Beckham）、二仔Romeo和其女友Kim Turnbull、三仔Cruz及其女友Jackie Apostel，以及细女Harper都有出席颁授仪式力挺她。

不少名人曾获颁授勋章

艺术与文学勋章是法国政府为表彰艺术家、作家和文化人士对艺术和文学的个人贡献而设，之前就有不少名人曾获颁授勋章，包括祖迪罗（Jude Law）、素儿莎丹娜（Zoe Saldana）、Selena Gomez、《沙丘瀚战》系列导演Denis Villeneuve、成龙、张艺谋、杜琪峰、巩俐、梁朝伟等等。而这次亦是Victoria继2017年获颁授大英帝国官佐勋章（OBE）后，再次获授勋，的确可喜可贺。

甜蜜地感谢老公碧咸

在授勋仪式上，法国文化部长Rachida Dati亲手将勋章别在Victoria襟前，她更盛赞Victoria的时尚才华，并说道：「你为数百万年轻女孩展现了全新的自我形象。对许多人来说，你是真正的榜样，激励着我们每个人去体验自由和大胆尝试。」Victoria致辞时除了感谢其工作团队，亦甜蜜地感谢老公碧咸「看到了我对这份事业的热情，以及我决心打造一个我们都能引以为豪的事业」，她续道：「感谢我的父母和孩子们，他们一直相信我的愿景。」除了家人们现身支持之外，其好友如《Vogue》全球编辑总监Anna Wintour、90年代顶级超模Helena Christensen都有现身仪式。

Brooklyn、Nicola未有出席授勋仪式

至于已跟家人反目的Brooklyn及其妻妮歌娜佩丝（Nicola Peltz），当然未有出席老妈的授勋仪式。在仪式举行前数小时，妮歌娜更在TikTok分享与Brooklyn的甜蜜视频剪辑，以及他们与爱犬共度温馨时光的场面，似乎颇有跟奶奶示威的意味。

