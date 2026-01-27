Jennie@BLACKPINK自认是《换乘恋爱4》忠粉 Viu 29日播出特别篇重现删减画面
更新时间：21:15 2026-01-27 HKT
发布时间：21:15 2026-01-27 HKT
发布时间：21:15 2026-01-27 HKT
韩国「恋综天花板」《换乘恋爱4》终于在上周揭开震撼结果，BLACKPINK成员Jennie作为惊喜嘉宾现身最终回，为这场情感风暴画下闪亮的句点！而本季诞生了两对破镜重圆、两对成功换乘的情侣，更在节目外上演狂撒糖分的真实续集。
Jennie笑言被Simon D拐来
近日BLACKPINK袭港登陆启德开骚，掀起全港「粉墨」潮，日前成员Jennie压轴亮相《换乘恋爱4》，亦引发全球粉丝热烈讨论！Jennie先兴奋表示自己本来就是《换乘》的狂热观众：「我现在坐在这里感觉真的很神奇，感觉好像钻到电视一样，我是被（Simon D）拐来了。」目睹节目参加者的悲欢离合，Jennie亦不禁感性道：「因为那是年少时炽热的爱情，所以我反而觉得，彼此将这份感情珍藏在心底的模样会更珍贵；比起重逢后让这份爱被破坏，不如这样存在吧。」
而为了回馈换乘迷的支持，Viu将于29日播出《换乘恋爱4》特别篇，四位主持人－Simon Dominic、李龙真、金叡园和Yura再次齐集摄影棚，一同收看正片中未能呈现的删减画面，以更加立体的方式展现他们情感脉络和发展。
最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
麦道朗周日暂卜定五驹
9小时前