Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jennie@BLACKPINK自认是《换乘恋爱4》忠粉 Viu 29日播出特别篇重现删减画面

影视圈
更新时间：21:15 2026-01-27 HKT
发布时间：21:15 2026-01-27 HKT

韩国「恋综天花板」《换乘恋爱4》终于在上周揭开震撼结果，BLACKPINK成员Jennie作为惊喜嘉宾现身最终回，为这场情感风暴画下闪亮的句点！而本季诞生了两对破镜重圆、两对成功换乘的情侣，更在节目外上演狂撒糖分的真实续集。

Jennie笑言被Simon D拐来

近日BLACKPINK袭港登陆启德开骚，掀起全港「粉墨」潮，日前成员Jennie压轴亮相《换乘恋爱4》，亦引发全球粉丝热烈讨论！Jennie先兴奋表示自己本来就是《换乘》的狂热观众：「我现在坐在这里感觉真的很神奇，感觉好像钻到电视一样，我是被（Simon D）拐来了。」目睹节目参加者的悲欢离合，Jennie亦不禁感性道：「因为那是年少时炽热的爱情，所以我反而觉得，彼此将这份感情珍藏在心底的模样会更珍贵；比起重逢后让这份爱被破坏，不如这样存在吧。」

而为了回馈换乘迷的支持，Viu将于29日播出《换乘恋爱4》特别篇，四位主持人－Simon Dominic、李龙真、金叡园和Yura再次齐集摄影棚，一同收看正片中未能呈现的删减画面，以更加立体的方式展现他们情感脉络和发展。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
10小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
13小时前
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
政情
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
10小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
7小时前
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
10小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
11小时前
麦道朗 (图) 将于本周日沙田赛事再来香港客串一天，暂定骑五驹，且看他能否继续交出好成绩。
麦道朗周日暂卜定五驹
马圈快讯
9小时前