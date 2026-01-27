TVB「上位花旦」随时转跑道？成就解锁进修新课题为未来铺路：生活开始好充实

现年41岁的傅嘉莉（Kelly），加入TVB逾10年，演出过不少剧集，形象讨好越来越入屋，她亦凭《反黑英雄》「陈珊珊」一角在《万千星辉颁奖典礼2024》中夺得「最佳女配角」奖，演技早已备受肯定，更被网民视为「未来视后」人选之一。向来好学的傅嘉莉，继早前完成宝石鉴定师基础和文凭课程，最近原来又开始新一季课程，继续一边拍剧一边进修，令生活变得更充实。

傅嘉莉喜欢充实感

傅嘉莉昨日（26日）在其IG分享照片及近况，并发文写道：「距离上一个Semester 已经1个月，春季课程开始了，这4本书真的好有份量，但新学期的珠宝历史真的令人感到好开心和有趣，尤其由我们很尊敬 Dr Jack Ogden 授课真的是我们的荣幸。」她又续说：「在6千年前人类已经很喜欢佩戴珠宝并在社会上带有不同意义，跟宝石相关我生活又开始好充实，喜欢这感觉。感谢我的学校家庭。」傅嘉莉又出4本与宝石有关的超厚书籍自拍照，相中的她面露笑容，似是十分期待这个新课题。

傅嘉莉劲宠粉

不少粉丝都留言赞傅嘉莉好学，并为她送出鼓励：「热爱学习的宝宝」、「好学的kelly，新一学期我们都要加油！我们都要拿到好成绩！」、「我们一起加油！」等。工作和学业两忙的傅嘉莉，透露将筹备粉丝聚会活动，并在网上向粉丝征求意见：「 我想举行一个粉丝聚会，你们希望在深圳或是在香港举办？农历新年前或是新年后呢？有意参加，请留下联络方法inbox我们？」。

