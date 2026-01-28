95岁乔宏遗孀小金子终离港 元祖级玉女抓紧机会饯行 因一事深被打动：珍惜每一分

已故金像影帝乔宏于1999年在西雅图心脏病发逝世，享年72岁。95岁的乔宏遗孀小金子（刘彦平）随夫定居美国多年，早前难得返港出席音乐会献唱，留港逾一个月的小金子，近日相约圈中人聚会，为她饯行。

小金子流露慈祥笑

周慧敏昨晚（27日）在IG分享合照，见到黄剑文、蔡志恩、谭永浩、杜小乔等圈中人，为朋友庆祝生日，同场还有小金子，气氛相当融洽。小金子虽然坐在轮椅上，但身穿鲜绿色上衣配搭灰色背心的她，显得精神矍铄，脸上挂著慈祥温暖的笑容，气色十分红润。

周慧敏分享与乔宏遗孀小金子的合照留言：「昨日抓紧机会，在乔妈离开香港前与她见面。她是许多人的人生导师，是一位好妻子，也是神女儿的美好榜样。」周慧敏透露小金子分享与亡夫走过的岁月，又四处传扬福音：「即便拄著拐杖、乘坐轮椅，即使身体时有疼痛，她仍珍惜每一分能够见证神的时刻，奔波于各处分享会。谢谢妳，乔妈。」

蔡志恩爆小金子花名

蔡志恩也有发文：「谢谢乔妈的分享，让我们渡过了一个充满欢笑声的晚上。P.S. 原来乔妈有一个鲜为人知的花名」。而小金子日前受访时，曾透露今次返港逗留一段时间，与演艺圈朋友见面，同时认识不少新朋友，感到非常开心又感恩，还教大家心中存喜乐。

乔宏曾拍荷里活经典电影

60年代红星乔宏曾参演逾60部电影，1984年演出史提芬史匹堡（Steven Spielberg）执导的《夺宝奇兵之魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom），饰演上海大亨一角，亦曾拍摄丽的、TVB剧集。乔宏于1995年与萧芳芳合作电影《女人四十》，夺得金像奖及香金紫荆奖「最佳男主角」，成为香港最年长影帝，直到2022年才被打破纪念。

小金子患癌治疗现后遗症

乔宏与小金子于1958年结婚，育有两子一女，1994年移居美国生活，怎料乔宏在1999年因心脏病离世。小金子于49岁时曾患子宫颈癌，原打算听天由命不接受治疗，及后听从医生建议做电疗，癌病康复后却出现后遗症，导致小金子行动不便，要依靠轮椅代步。

