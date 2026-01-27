84岁卢海鹏开骚前夕获巨星派利是打气 禁止嘉宾台上做一事否则叫人收咪

《卢海鹏鸣金收咪演唱会》」今晚（27日）在尖沙咀文化中心举行，卢海鹏开骚前在后台进行拜神仪式，获众多圈中好友到场支持。周润发开骚前专程去探班，还送上意头利市祝他演出顺利。卢海鹏表示自己有继续在家练跑才有声唱歌，也少了病痛，笑言约周润发一班跑友总是不齐人，自己几十岁又跑不到马拉松，惊有心脏病。

卢海鹏任由朋友爆料

卢海鹏多谢一班朋友在演唱会一齐唱，卢海鹏笑指自己一个唱不到最后，会任由朋友爆料，只要不讲粗口，否则自己都想爆粗就会叫人收咪。谈到拍杜琪峰新片，卢海鹏谓只跟李司棋拍了三日，仍在等开工，不知自己会否长命拍完，对于动作演员梁小龙日前离世，卢海鹏感慨称二人相熟以前会一齐饮茶。

相关阅读：：卢海鹏开骚玩即兴无歌单 曾被批过唔到「79」靠周润发带跑打破 重提许绍雄离世倍感触 : 师兄嚟！

黄日华和苗侨伟为卢海鹏助演

黄日华和苗侨伟为卢海鹏助演，黄日华爆当年同卢海鹏合作曾因讲不好一句对白，拖累拍到凌晨三点都未收工而被卢海鹏「开咪」。苗侨伟则指自己高大黑实震慑卢海鹏因此未曾被他「开咪」。黄日华和苗侨伟会联同戚美珍同台演唱，甚少演唱的苗侨伟笑言为今次演出勤力练足两日歌。

黄日华为胡枫庆生不敢开唱献声

早前黄日华为胡枫庆生，他笑言不敢在对方的开唱献声，因他已有好多契仔和契女都唱得，又自爆早前跟明星足球队到云南丽江踢友谊赛有少少高山反应，问到作赛后庆功有云南美女斟酒，苗侨伟指是当地传统仪式，黄日华直言滴酒不沾所以避开，二人又指曾志伟向来玩都尽兴，现在无所事事才最养生，苗侨伟指曾志伟工作几十年，七十几岁最好无所事事，得闲一齐打波、饮食、运动。

相关阅读：卢海鹏感激古天乐多年默默支付医药费 忆周润发、吴孟达艺训班往事