Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈美龄受BLACKPINK影响今年目标学跳舞 想写跳唱歌给自己 专登讲错故事让儿子纠正培养理解能力

影视圈
更新时间：18:45 2026-01-27 HKT
发布时间：18:45 2026-01-27 HKT

由陈美龄发起「有益图书俱乐部」主办「我为甚么喜欢这一本书」2026第三届全港中小学生中文写作比赛，今日（27日）举行发布会，获得填词人郑国江、家姐陈曦龄等到场支持。

陈美龄称儿子未开眼已睇书

陈美龄坦言籍此推动小朋友培养阅读习惯，亦透过比赛从而了解年青一代的想法。本身修读儿童心理学的她，坦言阅读很重要，当年生完BB还未开眼已经睇书，慢慢长大一点，还会伸手催促她将书快揭去下一页，有时她会专登将故事讲错，让儿子去纠正她，从而培养儿子的理解能力及发表能力。

陈美龄无试过同时表演唱跳

提到昨晚她跟家姐入场欣赏韩国女团BLACKPINK世界巡回演唱会香港站尾场演出，她大赞充满活力，虽则未有起身跳舞，但跟随音乐节奏郁动，又笑言睇完后今年的目标要学跳舞。她说：「以前在台上无试过同时表演唱歌跳舞，因为怕跳得难睇，但睇完Blackpink，觉得自己呢个年纪，都可以享受跳舞乐趣，仲可以多运动练肺，一于我写首唱跳歌俾自己，到时55岁以上嘅朋友就可以跟住跳。」提到农历新年，陈美龄在日本有工作在身，有待过完年才回港，想补派利是给小朋友。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
7小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
7小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
10小时前
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
8小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
7小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
10小时前