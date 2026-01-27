陈美龄受BLACKPINK影响今年目标学跳舞 想写跳唱歌给自己 专登讲错故事让儿子纠正培养理解能力

由陈美龄发起「有益图书俱乐部」主办「我为甚么喜欢这一本书」2026第三届全港中小学生中文写作比赛，今日（27日）举行发布会，获得填词人郑国江、家姐陈曦龄等到场支持。

陈美龄称儿子未开眼已睇书

陈美龄坦言籍此推动小朋友培养阅读习惯，亦透过比赛从而了解年青一代的想法。本身修读儿童心理学的她，坦言阅读很重要，当年生完BB还未开眼已经睇书，慢慢长大一点，还会伸手催促她将书快揭去下一页，有时她会专登将故事讲错，让儿子去纠正她，从而培养儿子的理解能力及发表能力。

陈美龄无试过同时表演唱跳

提到昨晚她跟家姐入场欣赏韩国女团BLACKPINK世界巡回演唱会香港站尾场演出，她大赞充满活力，虽则未有起身跳舞，但跟随音乐节奏郁动，又笑言睇完后今年的目标要学跳舞。她说：「以前在台上无试过同时表演唱歌跳舞，因为怕跳得难睇，但睇完Blackpink，觉得自己呢个年纪，都可以享受跳舞乐趣，仲可以多运动练肺，一于我写首唱跳歌俾自己，到时55岁以上嘅朋友就可以跟住跳。」提到农历新年，陈美龄在日本有工作在身，有待过完年才回港，想补派利是给小朋友。