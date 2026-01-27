Amy Lo今年目标开个人骚 预告与Jennie同台想向对方示爱 4年没拍拖学识爱自己

卢慧敏（Amy Lo）到旺角出席活动，过去一年转换跑道做歌手的她，在刚过去的两个颁奖礼上都抱走奖项，她笑言公司为此投放心力，笑言有交代。Amy指过去歌曲巧合地以颜色为名，相信这个系列会在今年继续，而自己最喜欢是黑色，觉得是代表自己最平淡的日常。2026年Amy希望与更多风格大胆的音乐人合作，也想尝试外语歌，或在新歌中加入西班牙文，令妈咪可以听得明白，「虽然妈咪听不懂广东话，但都有畀哥斯大黎加的亲戚听，也说很为我骄傲。」妈咪又建议她填词，可以藉过世的爱猫为题，但她怕第一句已泪崩。

自称不婚主义者

谈到新一年想专注音乐？Amy笑言是，由模特儿跳到演员，当时是一头雾水，而这次做歌手情况亦同样，但若三者中选择，她也会选择做歌手。最近几个月工作都在音乐上，但不需要好似电影与一大群团队协调，亦可以投放更多属于自己的想法在工作上，她自嘲作为艺人，相信大家都觉得她太正经太乖巧，没有绯闻和新闻价值，问到是否没拍拖？Amy坦言是不婚主义者，亦没有拍拖的心，「我现在和自己拍拖，踏入第4年了，是和自己爱情长跑，我会觉得先学识爱自己，到与别人谈感情时，才可以1加1大于2。」

想向Jennie说「我爱你」

Amy指今年目标是继续出歌和开个人骚，「每年12月31日我都会写一封信给自己，当中包括开骚这个目标，自己喜欢户外骚，也喜欢像Waterbomb这种演出。（想上类似的演出藉比坚尼上阵？）都可以呀，因为我着甚么大家都只联想到健康，没有性感，可以骚一下健康的锁骨和腹肌！」而个人骚之前，Amy预告将于3月登上ComplexCon 舞台，将与Jennie@BLACKPINK在同一舞台上演出，她表示想唱自己歌，其他歌曲可能在社交平台投票，欢迎粉丝一齐点歌！」Amy指未在舞台上跳唱过，想藉今次舞台作第一次尝试，问可会向Jennie打招呼？她希望以韩文讲「我爱你」和跳一段BLACKPINK的舞。