35岁女星健康亮红灯令人担心 鼻血持续长流存隐忧 紧急停工需接受手术

韩剧《黑暗荣耀》饰演恶女空姐「崔惠程」打开知名度的35岁女星车珠英，去年才来港出席韩国年度音乐盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）。近日车珠英的经理人公司Ghost Studio在网上发紧急声明，透露车珠英因健康问题要做手术，并暂停所有工作，专心休养。

车珠英因流鼻血持续治疗

据车珠英所属公司的声明内容，提到车珠英长时间受到流鼻血问题困扰，经过精密的健康检查，及持续治疗后，医疗团队判断其状况需要接受耳鼻喉科相关手术。车珠英已顺利做完手术，正在恢复及进入观察期。

相关阅读：女星连续三日猛流鼻血！情况严重急求医 检查惊见鼻腔有刀痕将开刀做手术

车珠英主演的韩国惊悚电影《Sister》与男星李洙赫，明日（28日）在韩国上映，原定车珠英会出席电影宣传，但车珠英因健康情况，已确定缺席所有后续的宣传行程。经理人公公司表示，将以艺人的身体健康为最优先考量，全力协助车珠英早日康复，故暂时停工盼大众谅解。

车珠英患病震惊网民

车珠英于2025年底曾到台湾高雄出席「亚洲明星盛典」（AAA）颁奖典礼，当时现身机场时，精神很好又亲切地与粉丝挥手。因此突然传出患病消息兼要做手术，引起不少网民担心其情况。

相关阅读：黑暗荣耀2丨宋慧乔报复霸凌女露两点入镜 大尺度「全裸」鸳鸯浴网民揭一关键