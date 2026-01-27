Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

35岁女星健康亮红灯令人担心 鼻血持续长流存隐忧 紧急停工需接受手术

影视圈
更新时间：22:00 2026-01-27 HKT
发布时间：22:00 2026-01-27 HKT

韩剧《黑暗荣耀》饰演恶女空姐「崔惠程」打开知名度的35岁女星车珠英，去年才来港出席韩国年度音乐盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）。近日车珠英的经理人公司Ghost Studio在网上发紧急声明，透露车珠英因健康问题要做手术，并暂停所有工作，专心休养。

车珠英因流鼻血持续治疗

据车珠英所属公司的声明内容，提到车珠英长时间受到流鼻血问题困扰，经过精密的健康检查，及持续治疗后，医疗团队判断其状况需要接受耳鼻喉科相关手术。车珠英已顺利做完手术，正在恢复及进入观察期。

相关阅读：女星连续三日猛流鼻血！情况严重急求医 检查惊见鼻腔有刀痕将开刀做手术

车珠英主演的韩国惊悚电影《Sister》与男星李洙赫，明日（28日）在韩国上映，原定车珠英会出席电影宣传，但车珠英因健康情况，已确定缺席所有后续的宣传行程。经理人公公司表示，将以艺人的身体健康为最优先考量，全力协助车珠英早日康复，故暂时停工盼大众谅解。

车珠英患病震惊网民

车珠英于2025年底曾到台湾高雄出席「亚洲明星盛典」（AAA）颁奖典礼，当时现身机场时，精神很好又亲切地与粉丝挥手。因此突然传出患病消息兼要做手术，引起不少网民担心其情况。

相关阅读：黑暗荣耀2丨宋慧乔报复霸凌女露两点入镜 大尺度「全裸」鸳鸯浴网民揭一关键

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
10小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
13小时前
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
政情
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
10小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
7小时前
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
10小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
10小时前
麦道朗 (图) 将于本周日沙田赛事再来香港客串一天，暂定骑五驹，且看他能否继续交出好成绩。
麦道朗周日暂卜定五驹
马圈快讯
9小时前