BLACKPINK演唱会丨何沛珈意犹未尽一睇再睇 俞可程成功抢到$3499 VVIP近距离见偶像



BLACKPINK《DEADLINE》世巡香港站在启德主场馆连开三场，吸引众多圈中人捧场跟随BLACKPINK丧跳，有些更不只看一场，昨晚(26日)尾场有份捧场的港姐何沛珈和陈桢怡均是一睇再睇，MIRROR成员Anson Lo同Jeremy结伴睇骚，《东张》女神俞可程(程程)更抢到$3499 VVIP超靓位近距离朝圣！

俞可程在VVIP企位大跳特跳

BLACKPINK《DEADLINE》世巡香港站VVIP企位门票索价$3499，但一度炒高至几万元一张，《东张》女神俞可程昨晚到启德睇尾场，着粉红灯芯绒外套的程程对镜头骚2张门票，被朋友问到坐哪里，程程开心答：「VVIP呀！快啲入去喇！」程程在社交网连发几条短片分享在VVIP企位大跳特跳，更跳到外套跌膊露小背心。

Anson Lo孖Jeremy跟BLACKPINK跳唱

而前晚看完第二场的何沛珈，意犹未尽昨晚孖游嘉欣再看尾场，两个都跟主题着粉红背心朝圣，高举应援捧捧。陈桢怡在头场已入场朝圣，昨晚再捧场悉心打扮，露脐贴身透视装外绑BLACKPINK丝巾作装饰。Anson Lo都有分享孖Jeremy朝圣，两人齐齐跟BLACKPINK跳唱，明显熟悉BLACKPINK歌曲，Anson Lo在Jennie演出时更惊叹得「O嘴」。

Rosé在尾场食咖哩鱼蛋

BLACKPINK成员Rosé连日在演唱会上演香港地道小食吃播，继鸡蛋仔和港式奶茶，Rosé在尾场试食咖哩鱼蛋，对镜头拎起一串鱼蛋大咬一粒即竖起拇指大赞。昨晚Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé在《DEADLINE》世巡终站尾场表现不舍，Lisa在台上激动落泪，身旁Rosé上前拥抱给予安慰，二人牵手唱《Don’t Know What to Do》。Encore时，四女牵手感谢观众，Lisa更哭到要拿纸巾抹泪，Jennie强忍泪水，最后四女拥作一团，画面令人动容。



BLACKPINK在世巡尾场表现激动，引发粉丝揣测BLACKPINK是否今年与所属YG娱乐的团体合约期满后不续约，这次可能是四女最后合体巡演，纷纷留言求她们不要解散。