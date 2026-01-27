Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

70岁任达华夜蒲老兰变迷你握手会 女粉丝疯狂放声尖叫 保养得宜：轻松打败同龄人

影视圈
更新时间：17:10 2026-01-27 HKT
发布时间：17:10 2026-01-27 HKT

现年70岁的影帝任达华，纵横影视圈半世纪，亦曾获得不少影帝殊荣，近年更踩入艺术界举行艺术览，展出其呕心沥血亲自绘画的画作，一向热爱摄影的他，也推出个人摄影集，展现其丰富的艺术修养。日前就被网民在中环捕获任达华，黑超型佬造型现身，魅力十足，引来女粉丝疯狂尖叫！

任达华型仔Look夜蒲

近日任达华现身中环兰桂坊夜蒲时，被网民捕获并在小红书分享与任达华握手的影片，以「香港真的随便都可以见到明星的吗？要去吃个晚饭，酒店下楼就这样和任达华握手了。」影片中的任达华，戴着黑超、身穿黑色西装配波鞋，十分型仔！

相关阅读：任达华藉花喻生命延续 鼓励孩童无限探索 为摄影集举行分享会丨独家

任达华毫无巨星架子

任达华单手插着裤袋步出，沿途不停有人呼叫「华哥」的名字之外，亦有人纷纷拿出手机要求合照，向来亲民的的任达华，亦边行边与旁边的粉丝逐一握手和挥手「Say Hello」，仿如一个迷你握手会，毫无巨星架子。期间亦有女粉丝难掩兴奋失控地高声呼叫：「我爱你，华哥！」即使任达华已经70岁，可见魅力依然。不少网民都留言赞任达华有型兼保养得宜：「这个年龄能保养成这样，可以轻松打败99%的同龄人了！」、「70岁你敢信」、「气质太好了」等。

相关阅读：70岁曾拍三级片影帝机上与靓空姐合照  姿势「非一般」惹网民热议  拥30物业被封娱圈楼王

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
6小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
5小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
9小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
6小时前
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
8小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
4小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
钟柔美男女关系复杂 《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果 绝密校园生活揭秘
钟柔美男女关系复杂  《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果  绝密校园生活揭秘
即时娱乐
8小时前