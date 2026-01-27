70岁任达华夜蒲老兰变迷你握手会 女粉丝疯狂放声尖叫 保养得宜：轻松打败同龄人

现年70岁的影帝任达华，纵横影视圈半世纪，亦曾获得不少影帝殊荣，近年更踩入艺术界举行艺术览，展出其呕心沥血亲自绘画的画作，一向热爱摄影的他，也推出个人摄影集，展现其丰富的艺术修养。日前就被网民在中环捕获任达华，黑超型佬造型现身，魅力十足，引来女粉丝疯狂尖叫！

任达华型仔Look夜蒲

近日任达华现身中环兰桂坊夜蒲时，被网民捕获并在小红书分享与任达华握手的影片，以「香港真的随便都可以见到明星的吗？要去吃个晚饭，酒店下楼就这样和任达华握手了。」影片中的任达华，戴着黑超、身穿黑色西装配波鞋，十分型仔！

相关阅读：任达华藉花喻生命延续 鼓励孩童无限探索 为摄影集举行分享会丨独家

任达华毫无巨星架子

任达华单手插着裤袋步出，沿途不停有人呼叫「华哥」的名字之外，亦有人纷纷拿出手机要求合照，向来亲民的的任达华，亦边行边与旁边的粉丝逐一握手和挥手「Say Hello」，仿如一个迷你握手会，毫无巨星架子。期间亦有女粉丝难掩兴奋失控地高声呼叫：「我爱你，华哥！」即使任达华已经70岁，可见魅力依然。不少网民都留言赞任达华有型兼保养得宜：「这个年龄能保养成这样，可以轻松打败99%的同龄人了！」、「70岁你敢信」、「气质太好了」等。

相关阅读：70岁曾拍三级片影帝机上与靓空姐合照 姿势「非一般」惹网民热议 拥30物业被封娱圈楼王