70岁任达华夜蒲老兰变迷你握手会 女粉丝疯狂放声尖叫 保养得宜：轻松打败同龄人
更新时间：17:10 2026-01-27 HKT
发布时间：17:10 2026-01-27 HKT
发布时间：17:10 2026-01-27 HKT
现年70岁的影帝任达华，纵横影视圈半世纪，亦曾获得不少影帝殊荣，近年更踩入艺术界举行艺术览，展出其呕心沥血亲自绘画的画作，一向热爱摄影的他，也推出个人摄影集，展现其丰富的艺术修养。日前就被网民在中环捕获任达华，黑超型佬造型现身，魅力十足，引来女粉丝疯狂尖叫！
任达华型仔Look夜蒲
近日任达华现身中环兰桂坊夜蒲时，被网民捕获并在小红书分享与任达华握手的影片，以「香港真的随便都可以见到明星的吗？要去吃个晚饭，酒店下楼就这样和任达华握手了。」影片中的任达华，戴着黑超、身穿黑色西装配波鞋，十分型仔！
相关阅读：任达华藉花喻生命延续 鼓励孩童无限探索 为摄影集举行分享会丨独家
任达华毫无巨星架子
任达华单手插着裤袋步出，沿途不停有人呼叫「华哥」的名字之外，亦有人纷纷拿出手机要求合照，向来亲民的的任达华，亦边行边与旁边的粉丝逐一握手和挥手「Say Hello」，仿如一个迷你握手会，毫无巨星架子。期间亦有女粉丝难掩兴奋失控地高声呼叫：「我爱你，华哥！」即使任达华已经70岁，可见魅力依然。不少网民都留言赞任达华有型兼保养得宜：「这个年龄能保养成这样，可以轻松打败99%的同龄人了！」、「70岁你敢信」、「气质太好了」等。
相关阅读：70岁曾拍三级片影帝机上与靓空姐合照 姿势「非一般」惹网民热议 拥30物业被封娱圈楼王
最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT