卫兰与炎明熹相隔5年师徒合体 暱称对方「Baby Girl」寄语：飞得远啲

卫兰《OUT OF FRAME》世界巡回演唱会汕头站上周六（24日）举行，亦是内地场最后一站，Janice每一站都希望邀请过去20年来，在她音乐路上相遇相知、别具意义的歌手做嘉宾，过往曾邀请古巨基、杨千嬅、许志安、侧田、关心妍、李治廷、丁当、JW王灏儿、卫诗、应昌佑、Mike曾比特、冼靖峰、李昊和李佩玲，而内地最后一站则请来她的「徒弟仔」炎明熹（Gigi），两人的缘分源于2021年《声梦传奇》第一季，当时Janice担任Gigi的导师，两人建立师徒情谊，这晚师徒二人相隔5年合体，合唱Janice经典《My Love My Fate》，唱毕后Gigi说：「Janice老师！」反应不来的Janice 呆一呆，Gigi笑说：「你唔记得做过我老师喇？」引来全场笑声。Gigi大爆Janice每次的开场白都令她很懊恼，「佢每次都会先问How are you？因为我唔知道应该点回复，所以我每次都会答I'm fine thank you，哈哈！」

Janice一早已睇15岁的Gigi

回想Gigi参赛时的表现，Janice说：「你𠮶阵15岁，咁细个就可以企喺𠮶个舞台，面对咁多导师和评判，其实一啲都唔容易，但系你做得很好，好镇定又好谦卑，好愿意学习，同埋你内心好pure，我好钟意你把靓声，所以好期待见到你起飞，飞得远啲！」随后Gigi首次在内地献唱全新作品《风旅》，更到台下欣赏至完骚，再到后台找Janice合照，Janice将相片放上社交平台，并标签Gigi写道：「I love my babygirl」原来参赛时，Janice已经私下暱称Gigi做「Baby Girl」，Janice说：「一直都好欣赏Gigi ，见住佢第一次上台，佢系一路有进步，I'm just so proud of her， She's my baby girl， It was a really great memory. 」

Janice下月展开海外巡演

完成17场内地演出的Janice说：「《OUT OF FRAME》内地巡回就已经完结，加埋马来西亚站去咗12个城市，真系好多回忆，背后经历咗好多嘢，可能有阵时会水土不服，但坚持就做到，身边所有人都好鼓励我呀，大家去一齐经历，So it's such a great memory！发现原来自己都几钟意做巡回演唱会，It's really fun！」同时《OUT OF FRAME》海外巡演即将展开，2月21日年初五举行多伦多站，澳门站亦确定于3月21日登陆澳门银河综艺馆举行！