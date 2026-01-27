Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东张西望丨夫妇新居入伙惨遇「攞命邻居」120日地狱式全滋扰有家归不得 婆婆失控拎锤上门施袭

影视圈
更新时间：16:15 2026-01-27 HKT
发布时间：16:15 2026-01-27 HKT

TVB资讯节目《东张西望》昨晚（26日）播出的一集，徐先生与徐太太去年斥资40多万购买黄大仙屋邨一个200平方呎租置单位，还花了10多万元装修，满心欢喜准备迎接新生活。收楼第一天，一位素未谋面的婆婆便在家门铁闸挂上一袋食物，想不到竟令他们被滋扰长达120日，还经历一次毕生难忘的恐怖八分钟袭击。

徐生徐太开始觉得这份暖意形同滋扰

徐先生忆述，从收楼第一天，这个婆婆便在家门铁闸挂上一袋食物，徐先生起初以为是旧时代「守望相助」的邻里情，但基于现代社会的警惕，再加上无功不受禄而表明拒收，但婆婆一而再，再而三送上食物，徐生徐太开始觉得这份暖意形同滋扰，徐太坦言：「一个陌生人给的东西，你怎么敢吃？」在多次拒绝无果后，徐太太忍无可忍，将婆婆挂在门口的食物扔掉。

徐太息事宁人曾向婆婆发出最后通牒

徐生徐太称婆婆从收楼第一天，不厌其烦地送上各式食物，通常用环保袋或胶袋载著，挂在铁闸手柄上，徐太决定在门口装闭路电视，录下证据，以便管理处与警方跟进。不过邻居一场，徐太希望可以息事宁人，于是向婆婆发出最后通牒，但情况未有太大改善，徐太终于忍不保住出撒手锏，把婆婆放置的食物丢掉，自此婆婆对他们的态度开始急剧恶化：「好似争佢咁！」从闭路电视片段所见，婆婆不时以幽怨的眼神注视徐生徐太的大门，又会在门外谩骂，更试过在半夜突然大吵大闹，「佢好似对住一个模拟嘅人申诉紧佢对佢不忠，佢不停咁话，你啊，钟意啲咩衰女人！总之就好难听嘅说话，咁佢讲咗个男人嘅名：『孟波，你依家系咪咁对我啊？』」

婆婆拿出铁锤直奔徐生徐太的家

在婆婆的行为越来越失常下，徐太不幸患上焦虑症，她表示一听到门有声音就会心跳加速，会睡不著引致肠胃变差。直到去年11月底，徐太和婆婆在走廊撞个正著，当时徐太一心想著好言相劝，婆婆情绪完全失控，眼神变得凌厉，充满仇视，不停拍打铁闸，一边踢门一边重复说「上嚟啊嗱！」更指徐太是「鸡」，大声责骂她是「死姣婆」。身在公司的徐生一直用手机目睹整个过程，感到无能为力，饱受煎熬。为求安心，两夫妇无奈搬去酒店暂住 。不过婆婆行为并无停止，《东张西望》摄制队亲自到婆婆的单位，了解送食物的动机，婆婆一开始在门口大叫，情绪平复后一度邀请摄制队进屋，但突然开始喃喃自语「房屋署，房屋署，房屋署，房屋署，房屋署！肥仔、肥仔、肥仔、肥仔、肥仔！」在毫无预兆之下，婆婆拿出铁锤，直奔徐生徐太的家，一发不可收拾，大力砍在他们的门上。今晚（27日）播出的《东张西望》将继续跟进事件。

