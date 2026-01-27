陈婉衡3月结婚先享受二人世界唔急造人 简淑儿做伴娘抢花球趁热闹 麦大力被爆要求姊妹裙不要太多布

陈婉衡将在3月结婚，她表示婚礼筹备已大致上搞掂，连裙也拣了，又透露婚礼会在外地一个阳光与海滩的地方进行，问到时是否也大骚身材？她指到时睇相就会知道，笑指会比比坚尼多布，至于是否有为此疯狂减肥？她说：「又冇减得好犀利，因为我系拉长咗个时间去慢慢减，惊𠵱家呢个年纪减得太犀利个样会好残，所以唔系好敢地狱式减肥。」至于婚后是否会积极造人？她表示先享受一两年的二人世界。

麦大力要求姊妹裙不要太多布

今次陈婉衡找来简淑儿做伴娘，她笑指未找到新郎前已找了她，提到简淑仪表示到时会抢花球，她笑指是趁热闹，至于是否会跟老公麦大力一起出席婚礼？她表示会，问到麦大力是否怕她到时太性感惹狂蜂浪蝶？简淑儿说：「佢见识咗我哋嘅婚礼啲人有几癫之后就好担心，跟住佢就邀请咗自己。」而陈婉衡即大爆麦大力有要求姊妹裙不要太多布，简淑儿就解释因为这样会靓啲，个叉开高少少就好睇。