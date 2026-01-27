江嘉敏食物中毒致疴呕瘦4公斤 否认没男朋友感空虚 趁30岁后生以工作为主

江嘉敏昨晚（26日）出席HOY TV活动，见她又消瘦了，她指早前因食物中毒而疴呕所致，又指每次跟别人在同一个地方吃饭，但只有自己出事：「我已经唔系第一次遇到呢个情况，今次系10年里面最严重嘅一次，之前可能疴为主，但今次净系呕黄胆水已经呕咗两个满嘅垃圾桶，呕完𠮶日瘦咗4公斤，但我而家食返晒。」问到她的减肥大计是否已经完成，江嘉敏笑指减肥是终身事业，所以会一直做运动及食得清淡，又指稍后将会去做身体详细检查，提到她已讲了很久，她说：「我仲未鼓起勇气去做，因为要入院检查，都要时间康复，而家工作忙碌，所以都想有个长小小嘅休息时间先可以做。」

今日系「A0」

江嘉敏指现时正拍摄节目《安居乐业》，自己由第一辑拍到现在第四辑，笑指仍未买到楼，她则谓会努力，又指越睇得多楼个人越贪心，因为现在睇的楼越来越贵，提议她可找个男友一齐努力，她即问「有冇好介绍？」问她是否空虚了很久？她否认，表示现时有很多工作和朋友，问新一年是否希望再脱单？她反问为何会是再，当指她不是「A0」时，江嘉敏即说：「我今日系！」又指自己30岁趁后生，还是以工作为主，先努力工作，否则睇100辑也未能买楼。