敖嘉年难忘去青海拍摄现高山症 筹备悬疑剧本揾李佳芯做女主角：到时睇吓都好
更新时间：11:15 2026-01-27 HKT
敖嘉年、欧倩怡、江嘉敏及简淑儿等昨晚（26日）到尖沙咀出席HOY TV节目《横素全中国》首播宴，身为主持兼策划的敖嘉年今次走访中国不同城市介绍当地的素食文化及食材，茹素十多年的他指今次用了7位数、花了2个月的拍摄日去拍这个节目，走访了云南、青海、陜西及香港等地方，除了去贡山采「头咁大」的野生黑松露外，亦去云南石屏了解豆腐制作过程，最难忘的是去青海，因当地海拔3800米所以有高山症，夜晚睡觉时因呼吸不顺扎醒。
忙于搞剧集和剧本
敖嘉年指希望节有第二季和第三季，因为有很多中国大陆的地方也未拍，自己现时忙于搞剧集和剧本，会交给HOY TV和马来西亚电视台拍摄，由于自己是幕后出身，一有机会就开始写剧本，问到什么类型，他表示喜欢恐怖和悬疑故事，又指已跟欧焯文写好剧本，而剧本亦已交了给马来西亚方面，至于会否找李佳芯做女主角？他说：「到时睇吓都好，（演员有冇心仪人选？）搞好晒个剧本先，之后先再砌，我本身个人唔停得落嚟，趁仲有小小力气继续做。」
