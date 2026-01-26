TWS澳门巡唱六缺一JIHOON因丧父缺席 为粉丝改中文歌词 选唱TFBOYS的名曲作特别环节

韩国新人男团TWS成员包括SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON及KYUNGMIN，出道短短2年，刚于1月24至25日，再度登陆澳门举行巡唱，门票一早售罄。TWS急不及待跟全场观众打招呼和问好，他们先以广东话说：「大家好我哋系TWS，你哋准备好未啊？」接着再以普通话赞fans「可爱」，又大讲「我爱你们」冧fans。

TWS特制升降机拉近与fans的距离

TWS为拉近与fans的距离，登上特设像热气球一样的升降机，让全场不同位置的fans也可以看清楚他们。他们还特别把《hey! hey!》的第2节改成中文版送给歌迷，诚意可嘉，亦令fans回想起在MV内的香港景点。内地成员HANJIN在Encore部分以普通话表示：「可惜我好朋友JIHOON不能来，但相信他会收到大家的心意和鼓励！」更加以广东话说：「我真系好珍惜你哋！」JIHOON因丧父而缺席组合的巡唱。KYUNGMIN透露JIHOON在群组里面说，有好好地看这次的演唱会，DOHOON更是以普通话说：「我们长长久久地走下去吧！」TWS还精心预备了前辈组合TFBOYS的名曲《青春修炼手册》，作为澳门场的特别环节。