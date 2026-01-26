草蜢预告红馆骚设GenZ「嫩粉」歌单 蔡一智叹海报拍摄有难度惊pose「撞样」

香港殿堂级跳唱天团草蜢出道逾40年，将于今年4月28日至5月3日，假红磡香港体育馆举行一连6场「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱会2026》，演唱会型爆海报今日率先曝光，草蜢预告有惊喜，除了追随逾40年的「元老粉」尽享回忆杀，更为GenZ「嫩粉」特设专属歌单！

草蜢影相影足7小时

草蜢以今年4月红馆演唱会揭开成军40周年全新企划序幕。早前他们一身华丽造型拍摄演唱会海报，蔡一智（阿智）说：「记得上次影演唱会海报系2022年，眨吓眼上一个演唱会做咗几年，今日我哋又再靓靓仔仔影全新演唱会海报，时间真系过得好快。」苏志威说：「今日见我哋著到咁闪咁靓，就知道我哋嚟紧4月演唱会有几咁靓。」阿智扬言影海报只是「头盘」，正式开骚的服饰和舞台布置将靓多十倍。蔡一杰（杰仔）说：「我哋由早上开始，拍咗接近七个小时。我㖊晚敷咗几个mask先至瞓，确保今日好fresh。」三子状态大勇，不停攞甫士、换靓衫，一丝不苟。阿智指今次海报拍摄有难度：「今次最难系我哋三个分开拍摄，互相唔知道对方嘅动作，要估对方做咩动作。」打头阵的杰仔说：「我要考虑埋佢两个会点做，手势动作幅度唔可以遮到佢哋，要靠想像力。」合作了逾40年，草蜢默契不容置疑。

草蜢稍后公布dress code

至于演唱会歌单，由于草蜢三子、经理人林珊珊，以及Fans都各有心水，所以还在计划中。杰仔说：「我哋做咗40几年，就算精选都好多，真系唔知唱边啲歌好。」阿智抢先预告将为GenZ炮制专属歌单，杰仔说：「依家大热Cantopop，我哋嘅歌完全中晒所有朋友嘅心，可以一齐玩，一定非常开心。」苏老板表示：「呢个世界太无常，唔知几时再有下一次，所以要珍惜今次！」阿智认同：「上次开红馆仲系疫情，观众都戴口罩，今年大家可以尽情尖叫，我哋亦可以见到观众嘅笑脸，可以一齐大合唱！」杰仔扬言稍后公布dress code，希望观众一齐打扮得靓靓，尽情投入草蜢演唱会世界。

售票详情

《 GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱会 2026》

中银信用卡独家优先订票

优先订票日期 ：2026年2月4日（上午10时）－ 2月6日（晚上11时59分）

2026年2月4日 ：中银银联信用卡

2026年2月5日 － 2月6日：所有中银信用卡

演唱会详情

日期：2026年4月28至5月3日

时间：8:15pm

场地：红磡香港体育馆

票价：HK $1280／$780／$580

公开发售：2026 年 2 月 10日 上午10时

网上购票：URBTIX 城市售票网