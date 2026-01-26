Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘威煌跳唱参演《小男人周记》感压力 得陈恩硕鼓励激活梁宽一角

影视圈
上世纪80年代广播剧神话《小男人周记》，由原创人郑丹瑞（旦哥）授权全能音乐剧创作人陈恩硕（Tom）一手包办导演、编剧、作曲及填词，并由旦哥及Tom共同监制的音乐剧版本，现于「爆炸戏棚西区剧场Boom Theatre West End」火热上演中。迈进2026年，爆炸戏棚为观众呈献第一炮惊喜，就是邀请实力唱将刘威煌加盟音乐剧《小男人周记》作期间限定特邀演出，演绎经典小男人梁宽。

2月再推更多场次

刘威煌首演场于上周顺利举行，两个多小时的演出中，刘威煌除了以动人歌声演绎多首原创歌曲之外，又挥洒自如地展现苦练多时的舞蹈，把小男人梁宽周旋于三位女士的恋爱角力，及兄弟情谊活现眼前，探讨都市中男女两性关系的悲欢离合。

其实刘威煌与Tom并非首次合作，于2019年，他参演由对旁一手包办曲词编监导的音乐剧《我们的青春日志》。对于再次获邀演出音乐剧，刘威煌表示：「十分感谢Tom邀请我在音乐剧版本《小男人周记》中饰演梁宽，记得当初收到Tom邀请时，想到要在原创人旦哥面前演出这个享负盛名的IP，既深感荣幸，同时亦担心自己能否胜任？感谢Tom的专业特训，让我在唱跳演出上得到提升、突破，对演绎这个心路历程充满变化，有笑有泪的角色更有信心。诚邀大家进场支持本土原创长寿音乐剧，亦希望观众会对爱情、婚姻与两性关系有更多的启发和领悟。」

爆炸戏棚创办人及艺术总监Tom就表示：「当初我和旦哥在物色梁宽的Cast B人选时，均同时想起刘威煌。在多年前我完成了《小男人周记》的剧本并进行首次围读时，就邀请了威煌帮忙演绎Q太郎的部分，威煌可以说是见证着亦陪伴着《小男人周记》成长。」续指，「威煌的唱功有口皆碑，为了准备演出梁宽一角，他付出了很多时间去背台词、练习歌舞和走位，并与我一起探讨如何演绎得更好。两个多小时载歌载舞的精采演绎，他的努力付出有目共睹。」

