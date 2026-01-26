《美女厨房》火辣女神产后崩坏「虎背熊腰」？ 松身衫难掩幸福肥暴脤N倍

《美女厨房》美女学徒程美段（Kiwi）去年突然宣布双喜临门，在社交平台分享多张婚照，并透露已经怀孕，结婚消息曝光约一个月诞下儿子。程美段成为人母未够半年，近日在社交网分享近照，惊见程美段身型出现巨大变化。

程美段鲜有露面

程美段淡出幕前约四年，早已转投保险行业，有传程美段年薪过百万。近年已绝迹公开活动的程美段，婚后鲜有公开露面，昨日（25日）久违地在IG分享多张温馨家庭照，纪录一家三口畅游海洋公园的欢乐时光。今晚（26日）程美段上载对比照：「2024年尾『战斗格』，2026年头 『妈妈装』，同样的缆车，其实应该话，自己去玩 vs一家人去玩，体验感都唔同。」

照片中，程美段一家三口在园区内多个场景前打卡。穿上一件灰白拼色的Dior针织上衣的她，配搭亮黄色短裙，脚上穿上洞洞鞋。昔日标志性晒身材打扮已消息，服饰采用舒适不走光风格，可见成为人母后变成贤淑妈妈。

程美段变圆润

不过网民却注意到程美段从过往拥有火辣身材的转变，照片中的程美段，在宽松的打扮下仍难遮掩丰腴的身段，见到她抱住儿子的手臂线条，几个站立的姿势，都能看出其腰腹及臀部比以往圆润，被满满的「幸福肥」取而代之。

程美段多是非

程美段是中菲混血儿，2017年曾以艺名「徐艺媛」参选《环亚美神选举》，当时曾报称任职复康护士，夺得「甜心美神」奖项，之后改口读医科，并改名「程美段」。程美段于2018年成为综艺节目《美女厨房》其中一位「美女学徒」，翌年转投网上频道节目担任助手，却卷出粮风波，程美段2020年转做保险，淡出幕前。

