TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？

现年45岁的黄宗泽（Bosco），演艺事业再创高峰，不仅首次荣登视帝宝座，人气和工作量更是直线飙升，成为城中炙手可热的「当红炸子鸡」。黄宗泽一向以型男、富豪笋盘的形象示人，萤幕前魅力四射，私下亦是身家过亿的饮食界老板。然而，这位外表不羁的视帝，近日被网民捕获他竟现身沙田街市，流露极为「贴地」的一面。

黄宗泽打扮平民手持餸菜

日前，有网民在沙田一个街市，意外地捕捉到视帝黄宗泽的踪影。照片中，黄宗泽完全卸下了明星光环，打扮极为低调。他头戴黑色Cap帽，脸上戴著口罩，身穿一件简单的黑色飞行外套，内搭白色T恤。最令人意想不到的是，他的肩上孭著一个巨大的蓝色平民胶袋，手上还提著好几袋餸菜，俨然一位准备回家大展厨艺的「住家男」。

黄宗泽目露凶光不满被跟拍？

据目击者称，黄宗泽独自一人在街市穿梭，先后在冻肉铺等地方搜罗食材，全程「一抽二掕」，毫无视帝架子，与平日镜头前帅气逼人的形象形成巨大反差。不过，当黄宗泽将「战利品」放上座驾时，他似乎发现了有人正在跟拍。从其中一张照片可见，他转过头，透过口罩露出一双凌厉的眼神直视镜头，疑似「目露凶光」，似乎不满私生活受到打扰。照片曝光后，立即引起网民热议。不少人惊讶于黄宗泽居家的一面，大赞「想不到他这么居家」、「香港明星就是贴地，市民也不会疯狂打扰他们」。

黄宗泽抱不婚主义

黄宗泽虽然异性缘极旺，绯闻不绝，但至今仍是单身。他出身於单亲家庭，自小与母亲相依为命，早已学会独立自理。坐拥过亿身家的他，却是圈中著名的「不婚主义者」。他曾在访问中坦言，从未对婚姻抱有幻想，更会向心仪对象表明立场：「我死后，整副身家都可以留给你，但我不会结婚。」。

