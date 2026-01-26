90年代「TVB一哥」酒后吐真言 亲解「鬓角黏住」之谜再添疑团 网民留言：真是岁月不饶人啊

人称「捞家」的63岁TVB「三届视帝」罗嘉良，入行42年拍过不少剧集，在1996年于《天地男儿》饰演大反派「徐家立」后，不单令他人气急升，更成为TVB一线小生，罗嘉良亦是首位三度夺「最佳男主角」的艺人。

罗嘉良回应被质疑戴假发

罗嘉良曾有两段婚姻，与初恋女友方敏仪在1998年结婚并育有一子罗裕珹，不过二人在2008年离婚，翌年罗嘉良与内地演员苏岩结婚并育有一女，近年罗嘉良独力撑起家庭经济，供养太太和女儿在英国的优渥生活。罗嘉良近年的健康状态屡成焦点，发量更加成为热话，日前罗嘉良回应被质疑戴假发的事。

罗嘉良自爆不少人以为他戴假发

罗嘉良近年多次被指「断崖式衰老」，额头及面颊两边满布皱纹，眼底亦有明显黑眼圈，整个人看起来非常憔悴，更有网民指罗嘉良的嘴巴越来越歪，面相略为骇人。但偏偏其发量却得天独厚，极其浓密的发量引发外界对他是否佩戴假发的质疑，招牌「的水」，罗嘉良自爆不少人也以为他戴假发，连佘诗曼也曾向发型师打探其头发的真伪：「我嘅头发系真㗎，感谢父母同上天，但有好多白发。」日前罗嘉良在抖音大方回应网民质疑他戴假发疑云。片中罗嘉良与友人涮羊肉，三杯落肚后友人突然代网民发问：「得多人说是假发！」罗嘉良边摸头边说：「好多网民逗我玩。假的有那么漂亮吗？大家有没有发现日我个鬓角没有粘上，今天是不是很好自然？」

罗嘉良粘鬓角全因翘起听话

罗嘉良解释：「我平日之所以把它（鬓角）粘上，全因为翘起嚟，我不听话，他也不听话。」但亦有人留言不相信是真发：「百分百假发」、「假发不是正常吗？罗嘉良六十几岁了。」、「曾经那么帅的叶荣添都老了，真是岁月不饶人啊！」、「头发 一眼假啊，哥！」罗嘉良早年曾在内地品牌做表演嘉宾，在台上献唱《天地有情》唱到整个人颤抖，但网民的焦点却落在他的发型之上，头发非常贴服，面颊两旁乌黑「的水」与头发颜色有出入，当时已经有网民留言指他戴假发，2020年更曾传出他被拍到多次出入港岛区一间癌症医疗中心，后来再传出他患末期肝癌，多次晕倒兼已立遗嘱交代后事，病情严重到「在医院里快要死了」，罗嘉良终良亲自拍片辟谣，解释到医疗中心只是找朋友，并顺道接受核酸检测。

