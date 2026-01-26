三代展昭罕同框何家劲以XXX招待 网民讨论体验市民生活？

64岁的黄日华自从太太梁洁华于2020年病逝后，消沉一段时间，直到近年才走出阴霾，跟随明星足球队四围去。黄日华近日随团到内地，一行人更到何家劲位于广东惠州的「劲家庄」探访，难得见到三代「展昭」同框。

黄日华活跃社交网

黄日华近日在社交网分享影片，见到一行人到何家劲在内地开设的厂房开餐，黄日华拎住餐盘眼望望，相反身为老板的何家劲二话不说站在队头，指了两款菜便去装饭，不过何家劲与其他艺人取餐大有分别，人人都装到好满，只有他只要少量，似是陪食。

不少员工见到多位艺人到访，开心打招呼又拍片，当中有罗敏庄、关礼杰等，而立在工厂门外的大合照，又见到有洪天明、陈荣峻等。不少网民见到三代「展昭」同场感到惊喜，留言：「很节省的人，难怪会赚钱」、「体验市民生活是好的」、「难得相聚，年纪大还在一起吃饭，一起欢乐」等。

关礼杰最迟演展昭

66岁的何家劲曾在90年代演出电视剧《包青天》，饰演「展昭」红遍亚洲，被誉为「最帅展昭」，近年北上搞生意，有传身家逾亿。而黄日华比起何家劲早在1984年已在《铁面包公》中饰演展昭，到1995年的《包青天》再度演展昭。至于关礼杰于在2007年在《包青天之白玉堂传奇》饰演展昭一角。今次「明星足球队」拉队到当地，令三代展昭罕有合体，掀起回忆杀。

