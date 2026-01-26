中年好声音4｜周国丰盛赞尤淑情︰令我哋屈服 五灯选手唱《情人》技惊四座

《中年好声音4》70强于周日诞生，昨晚播出的第九集，70强将迎来「一对一PK赛」，争夺40个晋级名额。今集唯一一个「五灯」由尤淑情夺得，对战来自新加坡71岁的郭哲宏，郭哲宏柔情演唱《在此刻》，尤淑情则献唱Beyond的经典歌曲《情人》，连周国丰都屈服：「后面嘅演绎我觉得系真真正正将你嘅小宇宙、能量发挥到出嚟，你嘅高音部分令到我哋屈服，恭喜你！」郭哲宏最后夺得4灯，虽败犹荣，张佳添大撑：「佢一企出嚟擘大口，我瞌埋眼都知呢个系哲宏，我好佩服你去到呢个年纪仲有咁多中气，你令到我觉得人生好有希望！」

70强展开残忍「一对一PK赛」

两位前「五灯」的斜杠妈妈可岚与「头号杀手」范子睿齐齐输PK暂时未能晋级，赛果颠覆预期。可岚演唱《凡星》仅得3灯，谷娅溦：「因为呢只歌Touching，Touching上面少咗啲所以我今日冇俾你。」对手是来自北京，44岁的电台主持人戴艺，演唱《䄂手旁观》感情入心入肺，获4灯成绩。肥妈大赞听到毛管戙。

至于范子睿，竟以1灯之差不敌郑仲豪，无缘晋级。范子睿今集带来原创歌曲《527》，把对自小凑大他的外婆的思念化成旋律，唱至肥妈、海儿感动落泪。郑仲豪则以摇滚型格上阵，Rock爆演绎《无情的情书》，末段40秒高音炸场，最终攞到4灯，由「下弦」级跃升至Good performer，获周国丰高度评价，全场掌声雷动。由于二人同样夺得4灯，五位评审将红、蓝灯二选一进行投票，场上陷入一片胶著，最终郑仲豪以1灯险胜范子睿，成功晋级。

另一位由「下弦级」升呢的选手，是挑战「猫女郎」的54岁发型总监郑康淇。他以《落花流水》应战，由上次2灯大步上扬至3灯。郑康淇笑言跟了肥妈建议：「佢叫磨利把铰剪嘛，我冇磨利把铰剪，我走咗去练声。」肥妈：「你一开声，感觉好似换咗个人，真系话畀大家听，你有信心同有练习，真系会有进步。」两人同样3灯，再度启动红蓝灯投票，最终「猫女郎」以3：2险胜一盏灯过关。整晚PK高潮迭起，爆冷与逆袭并存，火药味与温度同场升温。