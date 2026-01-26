Ivy玩Game一定要赢曾嬲到掟手机 Jeremy靠运气打救 193预告出蛊惑招
ViuTV竞技游戏综艺节目《骰界》集合了6位势均力敌的好「骰」之人Dicers，包括李骏杰（Jeremy）、郭嘉骏（193）、苏雅琳（Ivy So）、雷濠权（Jason Loi）、吴冰（阿冰）、吴肇轩（阿轩）。他们将参加一场斗智斗力的大冒险，透过挑战不同的游戏与任务，争夺节目核心道具「骰子」。每颗骰子不仅能当作货币，还可以触发特殊能力、获取重要提示等，成为节目中的致胜关键。
阿冰智力担当
《骰界》今晚（26日）首播，6位将化身成探险者，争夺各种秘宝及金币，从而赢取更多骰子。6位Dicers透露自己是哪类型的游戏玩家。Ivy So没有好胜心，不过玩游戏却突然会好想赢，曾经玩电竞游戏时太嬲而掟手机！Jeremy认为他的智力未必及得上其他Dicers，以靠运气搭够；193明言不是实力派，会动脑筋去研究「法律罅」，亦无惧在游戏中使出无赖招数。
阿冰豪言，她的智力只在吴肇轩之下，吴肇轩就大爆金句：「我唔系一定要赢！但系我唔可以输啰。友谊？形象？Who cares？」Jason则完全相反，似乎早已打定输数。
