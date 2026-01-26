郭晋安为「中国香港艺人网球联盟」（A Team）做会长 结合艺人感染力拓展公益事业

由本地影视艺人及幕后工作者共同发起的「中国香港艺人网球联盟」（英文名：Hong Kong Artiste Tennis Team，简称A Team）正式宣布成立。联盟由郑子诚、前香港网球代表队成员兼艺人李思雅、洪永城及黄子恒共同发起。同时荣幸邀请到著名艺人郭晋安出任会长，带领团队推动各项事务。联盟旨在凝聚业内热爱网球的人士，透过运动促进交流与健康，并以网球为媒介，连结社会不同阶层，开展公益活动，传播关爱共融的正能量。

举办以网球为主题的公益活动

A Team汇聚了一众热爱网球的影视界艺人及幕后精英。联盟不仅期望透过网球运动增进会员间的友谊与身心健康，更计划透过与外界进行比赛及交流，拉近艺人与社会各阶层的距离。联盟希望以网球为桥梁，组织各类比赛及筹款活动，支援有需要的组织与社群，宣扬互助互爱的精神，为社会贡献力量。展望未来，A Team将积极与不同慈善机构合作，举办一系列以网球为主题的公益活动与慈善赛事。透过艺人的公众影响力与亲身参与，联盟期望将运动的热情转化为实际的社会关怀，鼓励大众关注弱势社群，共建和谐社区。「中国香港艺人网球联盟」的成立，标志著本地艺人团体以创新方式回馈社会的里程碑。联盟将秉持「以球会友，以爱传情」的理念，团结各界力量，推动运动普及与公益发展，为香港注入更多温暖与活力。