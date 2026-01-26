Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭晋安为「中国香港艺人网球联盟」（A Team）做会长 结合艺人感染力拓展公益事业

影视圈
更新时间：16:15 2026-01-26 HKT
发布时间：16:15 2026-01-26 HKT

由本地影视艺人及幕后工作者共同发起的「中国香港艺人网球联盟」（英文名：Hong Kong Artiste Tennis Team，简称A Team）正式宣布成立。联盟由郑子诚、前香港网球代表队成员兼艺人李思雅、洪永城及黄子恒共同发起。同时荣幸邀请到著名艺人郭晋安出任会长，带领团队推动各项事务。联盟旨在凝聚业内热爱网球的人士，透过运动促进交流与健康，并以网球为媒介，连结社会不同阶层，开展公益活动，传播关爱共融的正能量。

举办以网球为主题的公益活动

A Team汇聚了一众热爱网球的影视界艺人及幕后精英。联盟不仅期望透过网球运动增进会员间的友谊与身心健康，更计划透过与外界进行比赛及交流，拉近艺人与社会各阶层的距离。联盟希望以网球为桥梁，组织各类比赛及筹款活动，支援有需要的组织与社群，宣扬互助互爱的精神，为社会贡献力量。展望未来，A Team将积极与不同慈善机构合作，举办一系列以网球为主题的公益活动与慈善赛事。透过艺人的公众影响力与亲身参与，联盟期望将运动的热情转化为实际的社会关怀，鼓励大众关注弱势社群，共建和谐社区。「中国香港艺人网球联盟」的成立，标志著本地艺人团体以创新方式回馈社会的里程碑。联盟将秉持「以球会友，以爱传情」的理念，团结各界力量，推动运动普及与公益发展，为香港注入更多温暖与活力。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
7小时前
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
7小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
政情
8小时前
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
19小时前
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
饮食
6小时前
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
影视圈
4小时前
游客登八达岭长城游览。中新社
跟团游北京︱六旬汉连续两日凌晨集合猝死 家属提告获赔¥35万
即时中国
19小时前