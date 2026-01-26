53岁吴美珩冻龄近况曝光 息影近20年世纪合体两届影帝掀集体回忆

吴美珩婚后息影多年，只在朋友圈见到其身影，间中与郑裕玲、宣萱、顾纪筠等好友聚会。近日有网民在社交网出PO，透露在演唱会上遇见吴美珩，大谈已届53岁的她，淡出近20年风采依然，保养得好，与昔日变化不大。

吴美珩顾纪筠结伴睇张学友

日前张学友在红馆举行尾场演唱会，不少网民在社交平台分享当日盛况，当中有不少人表示在现场遇见吴美珩与好友顾纪筠结伴睇骚，离场前更见到张家辉。吴美珩与张家辉曾在1999年在跨年晚会合唱《爱在心内暖》，二人一见面更开心合照。

网民分享张家辉与吴美珩贴头合照并留言：「张家辉寻晚（24日）呢个look真系太可爱太可爱太可爱太可爱太可爱了」、「吴美珩20几年冇变，仲要继续咁靓，真系好夸张」、「劲有气质」、「自带贵气」、「好靓女」等。

吴美珩有「古装美人」之称

吴美珩是1996年国际华裔小姐亚军，因知性美又带古典味道，入行后多度饰演专业人士，以及拍摄古装剧，曾演出处境剧《真情》、《妙手仁心III》、《杨贵妃》、《楚汉骄雄》、《九五至尊》等，获封「古装美人」，直到2006年拍毕《太极》后息影。吴美珩在朋友聚会上认识大4年的富商王华麟，拍拖多年后于2001年结婚，二人育有一子一女，直到2007年公开已婚。

