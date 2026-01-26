胡枫与逾千屯门长者欢聚一堂 获惊喜庆生：今年最大型生日会
更新时间：23:15 2026-01-26 HKT
94岁寿辰的资深影视红星胡枫（修哥）日前受邀出席屯门长者千人宴，与逾千名区内长者欢聚一堂，共贺新岁。更有来自惠州听障儿童组成的合唱团，为长者们送上诚挚祝福与精彩表演。
修哥亲切问候长者
活动中，修哥亲切问候在场长者，分享生活乐趣与积极人生观。而特意来港的合唱团，则以经过刻苦训练后的清澈歌声为在场千名长者献唱，赢得全场热烈掌声与鼓励。适逢修哥94寿辰，大会特意准备温馨惊喜，向修哥送上精致生日蛋糕，并致以衷心祝福。随后，全场嘉宾、合唱团孩子与逾千长者一同高唱生日歌，为这位艺坛常青树庆祝94岁生辰，将活动气氛推向最高潮。修哥在惊喜中感动地表示：「非常多谢大家为我庆祝生日，能够有超过一千人为我唱生日歌，相信是今年最大型、最难忘的生日会！」他亦不忘祝福所有长者福寿安康、龙马精神、笑口常开。
