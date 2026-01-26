中年好声音4丨肥妈「长明灯」终于坏咗？颠覆赛果引热议 周国丰暗寸：mark低呢个珍贵画面

TVB节目《中年好声音4》70强于上周日（18日）正式诞生，在昨晚（25日）播出第九集，70强将迎来 「一对一PK赛」，争夺40个晋级名额。 两位前「五灯」的斜杠妈妈可岚与「头号杀手」范子睿齐齐爆冷输PK，暂时未能晋级，赛果颠覆预期。

「长明灯」肥妈终熄灯

在《中年》系列有「长明灯」之称肥妈，今次在《中4》继续手松，几乎每一个选手都率先揿灯，今次范子睿以1灯之差败给对手郑仲豪，节目播出后，周国丰在FB发文：「要帮肥妈mark低呢个珍贵画面，作为纪念，#肥妈 无揿灯#中年好声音4 #范子睿 #郑仲豪」

肥妈对范子睿忍不住大「控诉」

现年35岁、来自广州的范子睿当日选唱李宗盛作品《给自己的歌》成功打动评审，凭「野性」唱功夺5灯直接晋级，周国丰更对范子睿的表现高度评价，直指对方「将人性唱咗出嚟」并封他为《中年4》的「头号杀手」。范子睿今次以原创歌曲《527》将对过世外婆的思念化成旋律，他的深情演绎令肥妈、海儿感动落泪，肥妈忍不住大「控诉」：「因为我自己系人哋阿婆，亦都系人哋阿嫲，听到呢啲系死梗，真系㗎，你唔好畀咁多洋葱我切，我要返去补妆㗎，咁样对你阿婆，系咪想死？」可惜仍不敌郑仲豪Rock爆演绎《无情的情书》，尤其末段40秒高音炸场，火速点燃全场氛围，最终攞到 4 灯，由「下弦」级跃升至 Good performer，获周国丰高度评价：「首先我想提返5灯嘅朋友，3灯同4灯系可以进步好多，其中进步得好紧要嘅系3灯嘅仲豪，之前唱嘅部份唱得好好，呢首歌好啱你唱，成首歌好稳。」

肥妈听到郑仲豪的炸场未有揿灯

不过肥妈偏偏未有揿灯，听到郑仲豪的炸场，一度吓窒呆了一呆兼皱眉，结果郑仲豪得到四灯，连车婉婉都大感愕然：「喺呢几季入面，肥妈都未试过冇揿灯。」肥妈则解释：「既然佢哋都畀晒，我梗系要抖一抖，我呢盏灯几年都未抖过。」海儿立即说：「系四年。」最后郑仲豪成功晋级。事件触发网民留言，有人说：「系第一次其他四人都揿咗灯得肥妈冇揿。」、「长明灯也有熄灭时。」、「奇怪嘅地方系肥妈唔揿，周sir揿。」、「可想而知，佢唔得肥妈欢心。」、「我仔都问点解肥妈唔系第一个揿灯？」甚至有人说：「你话过肥妈有边次唔系你最快揿灯㗎 ，佢今次剥你棚牙呀。」、「我老公都话肥妈竟然无揿灯。」、「真系，佢个钟突然坏咗，4年无人快过佢㩒钟，值得纪念。」肥妈过往对《中年》的选手相当手松，试过在《中年好声音3》首集「新马区」的20强入围赛中，几乎每一位开声两、三句就已经揿灯，当时评审之一的伍仲衡寸肥妈「佢盏灯冇熄过」，肥妈则霸气反击：「关你咩事啫？人哋打低咁多人，嚟到呢度，唔值一盏灯咩？」事后肥妈亦曾指自己只是有爱心：「《中年好声音》要经过好多嘢，家庭、隔篱邻舍、屋企人、同事，识与唔识嘅人，好多嘢要交代，能够跳出comfort zone参加，𠮶盏灯唔值咩？」

