陈小春澳门骚被赞「法拉利」宝刀未老 女粉丝求婚︰老婆唔介意

陈小春「生旦净末丑」巡回演唱会由2025年开始巡演，日前澳门站经已是第24场。这次巡演名称来自其经典歌曲《算你狠》中的歌词「生旦净末丑，好汉不回头」，借戏曲中五种状态代表的人生性格特质，呈现他作为歌手、演员、丈夫、父亲以及无数萤幕角色的多元面貌与生命阶段。

减十多磅上台

演唱会凭借「巨型小春脸谱装置」、3D视效果的电影级设计，opening小春经已气势如虹，单手吊威也降落舞台，劲歌热舞！几首歌后，他跟观众打招呼：「多谢大家一直等我，终于返到大湾区！可以讲广东话，爽！」整个演唱会，以「生旦净末丑」分为五个部份，小春几乎每part都又唱又跳，单是饮水就饮了三大樽，舞台上他笑言，「哗！饮咗三大樽，我未醉，放心！」观众对他的表演，形容为「法拉利即是法拉利」，全无老态，舞技仍是一流。

久违未回港工作的小春，目测最少瘦了十多磅，身材keep得极fit，他笑言︰「有一站巡演，惊觉瘦到唔停咁要抽住裤头跳舞， 老婆应采儿话唔得，太瘦啦！我又觉得差唔多，唔通肥嘟嘟上台咩？我用『科学饮食法』keep fit，身体机能都运作得好好！咁操到8嚿腹肌个啲我就冇谂啦，我都唔会除衫。」至于「旦」的部份，小春以歌舞剧巧妙穿插，在一段求婚剧情中，女主角拒绝戒指时，台下有女歌迷激动高喊「给我！我愿意！」引爆全场笑声。问到太太应采儿会否呷醋？小春笑道︰「点会！」

香港站未有声气

演唱会中，小春特设致敬恩师罗文的环节，情感真挚动人，献唱《亲情》时，大莹幕上播放早年对罗文说多谢的对话片段，感谢这位乐坛巨星的提携与教导。小春又邀请张智霖（Chi Lam）、李承铉做嘉宾，分别合唱《半点心》及《开始懂了》。Encore环节三人同台献唱《风的季节》。小春十分欣赏李承铉这后辈，「又靓仔又跳得又唱得，一直都想叫佢做嘉宾㗎嘞！Chi Lam就唔驶讲啦，好兄弟！佢啱啱喺澳门拍剧。」

随著澳门站结束，小春指蛇年的「生旦净末丑」巡演暂告一段落，「农历年后仲有6站演！」同时准备再办个唱2.0，「舞台会由从三面台革新为四面台！至于香港站何时举行？「咁都要有老细先得㗎！我就最钟意中环户外场地、天马舰𠮶边，好多年之前同黎明喺个边做过一次，维港海景背景真系好正哔，不过都要睇天时、地利、人和啦，努力一下！」