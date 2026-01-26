TVB现实版《爱．回家》 长期服务金牌成就跨代大家庭丨原来视咁的

TVB上周三在将军澳电视广播城举行《长期服务暨杰出员工荣誉大奖颁奖典礼2025》，一班艺人滕丽名、汤盈盈、姚莹莹、黎芷珊、吴伟豪、周嘉洛、崔锦棠、邓永健、林凯恩、关曜俊等共18人获颁长期服务奖；谭俊彦、龚嘉欣获颁杰出员工奖。心水清的读者就会发现当中获长期服务奖的8位艺人，均来自长寿剧集《爱．回家之开心速递》，当中滕丽名、汤盈盈及姚莹莹不知不觉已服务TVB 30年，年纪轻轻的「废青安」周嘉洛跟「朱凌凌」吴伟豪，原来已是入行10年的「老员工」。有数得计，现年27岁的吴伟豪，差不多是17岁那年便加入TVB。

汤盈盈、滕丽名、及姚莹莹已服务TVB 30年。

吴伟豪、周嘉洛原来已是入行10年的「老员工」。

TVB上下齐心公司文化

不经不觉《爱．回家之开心速递》播出已逾2700集，连带《爱．回家》系列作品，更远超此数。虽然已换了几代人，剧中一班艺人朝夕合作，已建立深厚感情，温情不局限于镜头之内，每月之星的生日聚会，更是一班艺人联谊的好日子，亦反映出TVB上下齐心无分你我的公司文化。

视帝谭俊彦、视后龚嘉欣获颁杰出员工奖。

《爱‧回家》演员们每月都有生日聚会。

孕育新生代艺人

温情背后《爱．回家》系列亦孕育出不少艺人，张振朗、龚嘉欣未荣升视帝、视后之前，曾参与过演出。当中还包括视帝黎耀祥、影后毛舜筠、戏剧大师钟景辉及近日大热、被公认好戏的「李斯」陈国邦，他们藉参演同时肩负传承授业责任，令一班新生代艺人获益良多。至于花生趣闻，叶蒨文同GM曾展望这对恋人，爱情于拍摄此剧时不知不觉间萌芽，为剧集后续添上浪漫气氛。假如过往的长寿综艺节目《欢乐今宵》是艺人的少林寺，录影厂外对稿的走廊为木人巷。现今《爱．回家》的录影厂除了孕育新生代演技，成就另一所少林寺外，亦是电视城内一处温暖的大家庭。TVB就是如此有趣的一个地方，喜怒哀乐七情六欲演出背后，洋溢着温馨与温情。



此外，论到金牌的意义首要是表彰员工对公司的信任忠诚。但作为俗世人如笔者之流，多少著眼于其实际价值。明查暗访得知40年金牌的含金量足足有2两、芷珊姐姐的30年金牌亦不输蚀，重1.5两、20年金牌重1两，现今金价高企每两市值约4.4万元，足证TVB对忠实的员工一点都不吝啬。

