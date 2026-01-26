Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴业坤挑战《十面埋伏》差11秒失败网民嗌唔抵 自称「慈云山刘浩龙」表情包大放送丨原来视咁的

影视圈
由森美、Eric Kwok（郭伟亮）带领Plan V成员李茵彤Desta主持的全新互动音乐Game Show《唱钱》（英文名：Music Money Monster），前晚于翡翠台首播。首集头炮挑战者暨「试玩专员」吴业坤更亲临直播间，与观众搞笑互动之余，还向观众送出即影即有签名相及「Sing豆」盲盒。今集坤哥一共挑战了7首歌曲，顺序为Level 1《我的宣言》、Level 2《足球小将》、Level 3《蓝天》、Level 4《超人的主题曲》、Level 5《烂泥》、Level 6《思觉失调》及Monster Level《十面埋伏》。

吴业坤挑战《十面埋伏》时，非常紧张。
坤哥一度惊现「入定眼凸」样。
坤哥演绎第一首《超人的主题曲》表现危危乎。
整个游戏除挑战坤哥的拍子及音准，亦挑战他玩游戏的策略性思考，结果在长期受压环境下，坤哥不但眉头紧皱、更一度惊现「入定眼凸」样，唱歌时又疯狂大摆「兰花手」帮忙打拍子，「爆笑表情包」应有尽有，获网民大赞「唱得好鬼马」。而他在观看自己挑战情况时，忽然搞鬼地揞住心口兼反晒白眼，以表达玩到心跳100的苦况，相当爆笑！
　　由于坤哥7首歌之中中了2首儿歌，即被网民封为「儿歌王子」，他演绎的儿歌《足球小将》，虽然只是Level 2，但坤哥最终只以84.8%仅仅过关；虽然牙烟，却获Eric Kwok大赞临危不乱：「去到最尾，你真系争两粒音就玩完喇！」网民亦不禁慨叹：「估唔到儿歌其实都唔系咁容易唱」。

森美、Eric Kwok、李茵彤见证坤哥挑战成功，非常兴奋。
节目每集均设直播间部分，由江廷慧、彭家贤、陈昊廷及侯隽熙主持。
观看自己挑战情况时，坤哥揞心口兼反晒白眼。
陈奕迅惊变坤哥克星

此外，坤哥前后中了两首陈奕迅歌曲，第一首《超人的主题曲》表现危危乎，第二首《十面埋伏》更直达Monster Level，连负责作曲的Eric Kwok亦叹气：「I am sorry」，并叮嘱他挑战前要储够气。结果坤哥在最后倒数11秒时，因音准未达90%准确率挑战失败；由于「只差一点点」便过关，不但现场fans及主持大叹唔抵，网民亦洗版式留言戥他不值。而坤哥全晚表现最好的是Level 6的《思觉失调》，获得97.2%准确率超佳绩，Eric Kwok大赞：「真系唔容易，因为好密好多字，好多三连音。」坤哥则笑言自己真身是「慈云山刘浩龙」。坤哥最终挑战Monster Level失败，但却成功为网民争取到2个500港元福利名额。

