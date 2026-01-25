何雁诗偕囝囝Asher齐行善 母子档完成3公里赛事 黄智贤喜见《名媛望族》翻Hit

香港年度盛事「狮子会爱心慈善跑2026暨伤健共融嘉年华」于今日（25日）假大埔香港科学园长廊举行，同时于金蛋位置举行伤健共融嘉年华，设有55个游戏及资讯摊位，更有特殊人士才艺表演。身为「爱心大使」之一的何雁诗带患有天使综合症的儿子郑赞廷（Asher）齐参与3公里赛事，抵达现场时大受市民欢迎，纷纷上前找何雁诗打卡；而身为「狮子会推广大使」的黄智贤同样大受欢迎，他也乐于成为大家拍照景点。

两母子齐攞奖牌好难得

何雁诗推着坐在BB车的儿子，以母子档轻松完成赛事，两人更开心展示完成赛事后获得的奖牌。何雁诗开心能和囝囝一起落场：「原本Fred（丈夫郑俊弦）想带小朋友一齐参与，但他因为今天要做舞台剧未能出现，始终星期日想同小朋友出街玩，不想两公婆也忙，最后都是决定带Asher出来。Asher今日玩得开心，他对声音好敏感，起步及返回场地时听到好大声音会有点惊；但刚才望着吐露港跑时不停笑，尤其见到有些跑手穿着吹气马仔衫更加开心。」

囝囝喜欢再累亦是值得

何雁诗自言做足安全措施才让囝囝落场，推着BB车跑步最初不惯及有点吃力，但只要囝囝喜欢，自己累亦是值得，「我保持一个安全速度，始终人很多，安全为上。这场3公里纯粹是玩乐，又不是斗快，BB车又有安全带，相当安全，希望有日他懂得步行时一齐落场跑。好难得两母子一齐攞奖牌，冲线时，他见到好多人，开始喊，一攞奖便很得意笑，摸住金牌又开心了。（Fred会妒忌无份？）无计，人生就是不公平。」谈到公开寻求如何宣传新歌《在无人岛上跳舞》，何雁诗说：「我不是大公司，很多事要自己解决，所以要广纳网民意见。今次更会跳舞，真的放了很多心血，2月3日会推出MV。」

开心与松哥演对手戏

至于黄智贤这日虽然喉咙不适，仍照常出席支持狮子会。提到有份主演剧集《名媛望族》深宵重播翻Hit，黄智贤开心表示：「是，好多人问齐日辉（他戏中角色）是否成功追求尔嫣（陈玉莲饰），我现在要卖关子，原来当年很多人无睇过。好荣幸参与，好开心跟松哥（刘松仁）做对手戏，对上一套《潜行狙击》已经很多谢他了。我想现在很难有这种组合，莲妹当时都肯出来拍戏。」