「亿万千金」港姐冠军紧身裤包不住完美蜜桃臀 被富爸爸一句话刺激闩门扭箩晒「靓股」

影视圈
更新时间：11:00 2026-01-26 HKT
发布时间：11:00 2026-01-26 HKT

现年31岁的雷庄𠒇（Juliette），是2017年度香港小姐竞选冠军兼最上镜小姐，可是外貌一直被外界抨撃，更有网民封她为「最丑港姐」之一。卸任后，雷庄𠒇离开TVB回加拿大发展，当模特儿和演员工作，但见她的状态却离奇飙升，变得越来越靓，亦先后参加了《Miss Face of Humanity 2022》、《环球小姐2024香港区选美大赛》及《环球华裔先生小姐选美大赛》等选美比赛，成为「选美达人」。日前，雷庄𠒇在IG上载了一条自拍影片，向着镜头扭动屁股，展示其坚挺的蜜桃臀！

雷庄𠒇晒Fit爆Body

从雷庄𠒇分享的影片中，见她穿上啡色运动bra top、身穿紧身运动裤，在睡房内对着电话镜头自拍，并一脸自信地「自动波」摆出如健美比赛中的各种甫士，当中除了大只佬、拳击等甫士，看她肌肉满满，期间亦见她突然向着镜头扭动了几下屁股，展示其坚挺的蜜桃臀，相信她对自己的完美Body相当满意！

雷庄𠒇爸爸大有来头

雷庄𠒇以英文写道，指被爸爸说话激发：「我爸说我今天早上看起来很憔悴，所以虚荣心驱使我拍了这段影片出来。」她续说：「说真的，走到今天这一步真是一段漫长的旅程。无论是身体上还是精神上。我都为自己而感到骄傲，感谢我的健身伙伴们。#谢谢老爸 #我的头号粉丝 #我31岁了 #快乐健康 #健身目标」。雷庄𠒇的爸爸雷葆文大有来头，除了是香港十大杰出设计师之一、人称「设计多面手」，有传其身家以亿计算，所以当时有指雷庄𠒇是靠关系才当选。

