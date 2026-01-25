林奕匡出碟巡舖开心销情理想 陈柏宇为7月红馆骚准备新歌 欢迎姜涛「转会」加入不怕分薄资源

属同门的陈柏宇与林奕匡笑言喜欢打扮型格，陈柏宇指出门时女儿有见到他一身打扮，不过没明显表示，「相信她已习惯爸爸每日都靓仔，哈哈！」林奕匡刚推出新碟，他指最近忙于到唱片店视察，问销情是否理想？他指已有两间店沽清，要多谢乐迷支持，自己也久未出碟，但有没有出碟都会走访唱片店，因觉得音乐与唱片店息息相关。至于陈柏宇将于7月开红馆骚，他笑言如火如荼地准备新歌，问是否入纸争取骚期多时？他表示不知情，收到公司同事通知便开心，现时先练旧歌和Side track，让自己的歌单有多一点选择，他指2月将推出新唱片，同时亦正为下一张唱片收歌，相信骚前有不少歌推出，问忙于唱片过年有假期吗？他预计带齐妻女与几个家庭去旅行兼打波。

陈柏宇被同事追问姜涛是否转会

炎明熹加盟做同门，同时更传出姜涛「转会」，身为师兄的二人没被冷落同样有碟出，问是否觉得公司资源充足？他们表示欢迎公司新血，觉得这个家庭越来越大，陈柏宇指炎明熹去年也曾传加盟公司，「想不到传下传下就变真！」至于姜涛「转会」会否又变真？林奕匡笑言没有事是没可能，陈柏宇则笑说：「呢个消息传出，反而是公司同事问返我「有啲咁嘅事？」所以我也是不知情的，咁当然欢迎公司有多些新血。」