前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
更新时间：20:30 2026-01-25 HKT
前TVB小花、现为瑜伽导师的杜颖珊，去年宣布与圈外男友订婚，即将成为人妻。今日（25日），她在IG分享了一组在冰岛旅行的性感泳装照，大派福利，疑与未婚夫预支蜜月。从照片中可见，杜颖珊身穿一套桃红色比坚尼，在冰天雪地中浸泡温泉，大方展示她纤细而健美的身材。最令人惊艳的是，她身后的夜空中正上演著壮丽的极光，画面非常梦幻。
杜颖珊完美S曲线尽现
杜颖珊在帖文中兴奋地写道：「本身净系谂住去relax，点知极光大爆发，开心！」其中一张照片更是她与未婚夫牵着手的背影合照，两人在璀璨的极光下相依，画面十分甜蜜浪漫，仿佛预支蜜月。杜颖珊身穿一套桃红色比坚尼浸温泉，长期坚持运动及瑜伽的她，身材可谓fit到爆，相中大方展示零赘肉的紧致线条。「未婚夫视角」下完美S曲线尽现，散发出健康又性感的美态，让网民大赞「靓人靓景」！
杜颖珊是体操高手
杜颖珊早于6岁已学习艺术体操，曾入选香港精英队，在国际赛事上夺冠，运动天赋出众。虽然毕业于城市大学环保政策学系，但她凭借甜美外貌和好身材，在2017年加入TVB成为J2节目《#后生仔倾吓偈》主持而为人所知。然而，在幕前的压力下，她一度患上暴食症，身心状态大受影响。为了健康，杜颖珊决定减少幕前演出，并从瑜伽中找到疗愈力量。她最终考获瑜伽导师、潜水及独木舟等多项专业资格，转而开设瑜伽中心发展事业，成功转型。如今的她，可谓事业爱情两得意。
