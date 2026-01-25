Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body

影视圈
更新时间：20:30 2026-01-25 HKT
发布时间：20:30 2026-01-25 HKT

前TVB小花、现为瑜伽导师的杜颖珊，去年宣布与圈外男友订婚，即将成为人妻。今日（25日），她在IG分享了一组在冰岛旅行的性感泳装照，大派福利，疑与未婚夫预支蜜月。从照片中可见，杜颖珊身穿一套桃红色比坚尼，在冰天雪地中浸泡温泉，大方展示她纤细而健美的身材。最令人惊艳的是，她身后的夜空中正上演著壮丽的极光，画面非常梦幻。

杜颖珊完美S曲线尽现

杜颖珊在帖文中兴奋地写道：「本身净系谂住去relax，点知极光大爆发，开心！」其中一张照片更是她与未婚夫牵着手的背影合照，两人在璀璨的极光下相依，画面十分甜蜜浪漫，仿佛预支蜜月。杜颖珊身穿一套桃红色比坚尼浸温泉，长期坚持运动及瑜伽的她，身材可谓fit到爆，相中大方展示零赘肉的紧致线条。「未婚夫视角」下完美S曲线尽现，散发出健康又性感的美态，让网民大赞「靓人靓景」！

相关阅读：28岁TVB前火辣小花宣布获男友求婚成功 曾患暴食症成去年离巢关键

杜颖珊是体操高手

杜颖珊早于6岁已学习艺术体操，曾入选香港精英队，在国际赛事上夺冠，运动天赋出众。虽然毕业于城市大学环保政策学系，但她凭借甜美外貌和好身材，在2017年加入TVB成为J2节目《#后生仔倾吓偈》主持而为人所知。然而，在幕前的压力下，她一度患上暴食症，身心状态大受影响。为了健康，杜颖珊决定减少幕前演出，并从瑜伽中找到疗愈力量。她最终考获瑜伽导师、潜水及独木舟等多项专业资格，转而开设瑜伽中心发展事业，成功转型。如今的她，可谓事业爱情两得意。

相关阅读：TVB主持杜颖珊火辣泳装双峰现形 热爱运动曾入选港艺术体操精英队夺过金牌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
11小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
10小时前
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
影视圈
8小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
影视圈
10小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 
02:09
张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 
影视圈
9小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
巴士安全带︱梁振英：配戴不为政府为安全 运物局指会确保执法「情理法」兼备
01:35
巴士安全带︱梁振英：配戴不为政府为安全 运物局指会确保执法「情理法」兼备
社会
6小时前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
8小时前