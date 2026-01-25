冯允谦如愿体验马匹亮相圈表演 夺男金后工作多1个月假变2星期 生日留港婚期今年仍未成事

冯允谦以形象大使身份到沙田马场为「时尚赛马日」担任表演嘉宾，为马迷送上5首歌，同场还有陈柏宇、林奕匡、林德信与吴启洋齐齐型格示人。

冯允谦想买马攞好彩头

冯允谦指第一次到马匹亮相圈表演，感觉气氛很正，因为想展示力量所以选择跳唱，刚刚开户外演唱会也喜欢跳唱，只要有时间踩场便有信心跳舞，问是否以新科男金歌手身价接下工作？他指是去年接到的工作，见到场地有好多巨星及外国歌手演出过，自己也一直想体验此场地。提到赛马贴士，他笑言只知道某两场比较激烈，完成工作后也会看看，自觉Lucky的他也想开个好彩头，笑言幸运数宇便是生日的2.22。

冯允谦计划揾粉丝陪过生日

问到获奖后是否工作变多？冯允谦指颁奖礼后一直忙碌，除了户外演唱会外，推新歌和举行签唱会，很多事情会发生，曾经也想安排假期，但公司指工作可以接，所以是自己选择开工，他指早前开骚也以为自己会觉得攰，但原来是很享受可以继续冲，而原定一个月的假期，也因工作只剩两星期。问生日会在港？冯允谦笑言是，也想藉生日举行粉丝聚会，问到想今年完成婚事？他笑言未必咁快。