Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BLACKPINK首场演出吸引不少圈中人捧场 陈滢带同圈外绯闻男友同行 Lisa素颜去沙田车公庙拜神

影视圈
更新时间：19:15 2026-01-25 HKT
发布时间：19:15 2026-01-25 HKT

超人气韩团BLACKPINK昨晚起在启德主场馆为3场香港场《DEADLINE》世巡揭开序幕，全场爆满，气氛高涨，吸引不少名人到场，包括甘比、陈滢、JW、港姐陈桢怡、陈凯琳等。今日，Lisa被拍到素颜去沙田车公庙拜神，她穿上粉红色卫衣、黑色长裤，再戴上眼镜，虽然打扮朴素，但仍有不少fans拍下她的身影。

BLACKPINK首次在巡唱唱《vampirehollie》

韩团BLACKPINK4位成员Jennie、Rosé、Lisa及Jisoo昨晚状态大勇，一出场即引起全场尖叫。她们用广东话向观众打招呼「大家好」，并大声说出：「我好挂住你哋」、「Blink（粉丝暱称）世一」。她们唱出《Kill This Love》、《PInk Venom》及《How You Like That》揭开序幕，4位成员又带来Solo演出，Rosé唱出洗脑歌《APT.》，还有《Toxic Till The End》，并首次在巡唱唱《vampirehollie》，她又惊喜在后台出场前食港式街头小食「鸡蛋仔」，她每到一站都品尝当地地道美食，刚举行的东京站，她食香蕉蛋糕，之前在台湾站就饮珍珠奶茶、食凤梨酥及盐酥鸡。Jennie唱出大热作品《like JENNIE》、《ExtraL》及《Starlight》；Jisoo唱出《Your Love》、《earthquake》及《Hugs & Kisses》，Lisa继续唱《Rockstar》、《Thunder》及《Lifestyle》，并大跳火辣舞蹈。

甘比跟Jisoo合照

昨晚的BLACKPINK演出，吸引不少名人到场，包括甘比、陈滢、JW、港姐陈桢怡、陈凯琳、华姐陈晓华等。甘比更跟Jisoo合照，并大赞对方漂亮。陈滢则与好友JW结伴到场，并高调带同圈外绯闻男友 Howie 同行，二人睇得十分投入，不少闻歌起舞。

