李施嬅睇书钻研爱情 自爆想学做好伴侣 早前「再甩拖」惹网民劝：应该先学爱自己

李施嬅（Selena）早前宣布再度与星级健身教练车崇健分手。他们一同拍摄内地真人骚《再见爱人5》，李施嬅在节目中多番数落车崇健，网民都认为二人性格不合，觉得一直都是李施嬅单方面迁就车崇健，屡劝她不要复合。但或许是他们都难舍8年感情，在节目中「下车」希望给男方一个机会，外界都以为他们复合，直至早前他们再度「分手」，坦承原来二人没有复合，网民都表示替李施嬅开心，鼓励她找更好的伴侣。虽然经历情伤，但李施嬅依然积极面对，日前更在IG分享影片，大方公开自己学习成为「好伴侣」的秘笈，原来是靠阅读书本《The 5 Love Languages》。

李施嬅学习做更好的伴侣

影片中，李施嬅透露十多年前为了想成为更好的伴侣，特意买了这本书来学习，「希望知道点样令到对方觉得我爱佢」。她表示，因为发现原来每个人接收爱的方式都不同，而这本书就归纳出五种「爱的语言」。

李施嬅在片中详细介绍了这五种「爱之语」，分别是透过拥抱、亲吻等「身体的接触」来感受爱；喜欢听到甜言蜜语或称赞的「肯定的话语」；透过对方为自己解决问题、处理事情来感受爱意的「服务的行动」；享受二人共渡有质素的相处时间的「优质的时光」；以及在收到「礼物」时会让他们感到被爱。

相关阅读：李施嬅与前男友车崇健复合 上《再见爱人5》狠数前度不是 原谅渣男被狂轰「恋爱脑」

李施嬅送书助夫妇改善关系

李施嬅解释，每个人对这五种语言的需求程度都不同，因此书中有提供测验，让读者与伴侣一同找出彼此最主要的「爱之语」，从而用对方最能接受的方式去爱对方。她更分享，她曾将此书推荐给《再见爱人5》中的一对夫妇，对方认真阅读并做了笔记后，关系亦大有改善，令她非常开心。

影片最后，李施嬅鼓励大家，这本书不仅适用于情侣，也适用于家人和朋友之间，学习对方的「爱之语」，能让彼此关系更进一步。虽然李施嬅在影片中未有提及前度，但大方分享爱情心得的正面态度，获得不少网民赞赏，同时亦有网民鼓励她在一段关系中要学识更爱自己，祝她找到更好的男友。

相关阅读：万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞