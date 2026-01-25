《全民造星VI》新男团 ZPOT正式出道 3星期训练成团chur到爆 未敢取代MIRROR：师兄系学习榜样

由《全民造星VI》亚军陈霆羲Hannz（前名：陈瑨羲Ian Hannz）、黎子琛Alvin、关晓隆Bosco、黄日禧Dave、张肇维Gordon、林焯彦Marcus及周德诚Cow组成的7人男团「ZPOT」今日（25日）在铜锣湾举行记者会，宣布正式出道，现场有数百粉丝拿著应援物到场支持。

ZPOT推周边商品作慈善义卖

ZPOT即场跳唱新歌《ZPOTLIGHT!》，又做团队手势，及宣布粉丝暱称是「Light」，至于正、副队长就由Alvin和Dave担任，又指ZPOT取自「SPOT」，以字母Z作为开头代表一班来自Z世代的男生。会上成员又大爆Cow与Bosco最贪靓，最唔贪靓就是Hannz，最大食是Gordon，他即表示自己经常食两盒饭，Bosco笑指食唔晒都会问对方，Marcus与Hannz就最识摆甫士。队长Alvin指今日心情好紧张，而他与Hannz及Bosco更表示昨晚瞓不着。对于首次录歌，Hannz指大家各有特色，由于需要调教，故自己是第一个入录音室，因录了N次，所以也是最后一个出录音室的人。ZPOT指今年主要团歌形式出作品，由于成员各有不同特色，为了突显不同长处也会作期间限定小组形式出新歌及合作版本，也会有School Tour及拍摄团综，大会又表示ZPOT推出周边商品作慈善义卖，支持追梦的年青人。

Hannz紧张到失眠

对于今日正式出道，Alvin表示刚才在后台时心情很紧张，直到上台才放松一点，提到完成《全民造星VI》后3星期已出歌拍MV兼出道，是否觉得很幸运？他承认决赛完结后就收到入团消息，之后用了三星期去练习，chur到爆，但也很开心能够天天跟队友们见面，不过Gordon指开心之余也觉得累，因三个礼拜真的做了很多事：「除了录歌，拍MV，排舞，日见夜见，本身不是很熟的队友，这三个礼拜日见夜见都变得很熟了。」Bosco指今日是ZPOT的旅程开始，希望日后7个人能做到不同的舞台演出给支持他们的粉丝看，所以也很期待。Hannz因紧张所以昨晚失眠：「因为男团对我哋嚟讲系好新鲜嘅体验，所以有小小唔知今日会点，但大部分都系期待同开心。」

互选正负队长

提到首度唱跳新歌，他就给予83.5分，Dave认为首次出来见大家，觉得状态很好：「7个人表演团歌，感觉好热血青春，将我哋嘅Energy散发晒俾大家，表演无悔，好开心！」对于有传他们是MIRROR接班人，Gordon认为是没办法被取代：「MIRROR咁多位师兄一直都系我哋嘅学习榜样，呢一刻就是专注系我哋嘅表演、单曲方面，尽量努力做好表演畀大家睇。」至于队长与副队长方面，他们就表示是互选，选Alvin做队长，Dave指主要是因为对方的亲和力很好，自己虽没有在《造星》中跟他一组，但也很快熟络，觉得他很可靠有责任心，所以大家都信任他，一致通过将这个队长位置给对方。至于副队长的位置，Dave笑指因为自己年纪比较大，很多事也能傍住Alvin，加上自己算是队中比较整洁的人，所以适合为队友执手尾。他们更表示除了出新歌外未有其他工作，希望日后可以多些工作。

