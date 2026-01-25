高海宁抱B女展母爱：想老笠人哋个女 笑得开心暗藏心酸？ 爱情失意曾承认遭背叛

港姐出身的TVB花旦高海宁（高Ling），近年演出剧集《新闻女王》中「许诗晴」一角，令她人气急升，除了夺得《万千星辉颁奖礼2023》的「最佳女配角」奖项外，更被外界誉为「未来视后」。日前她在IG上载了与小女孩玩耍的照片，母爱泛滥抱着朋友的女儿，完全被小女孩溶化！

高海宁被小女孩溶化

昨日（24日）高海宁分享了一辑充满着母爱的影片和照片，片中的她抱着一个约两岁的小女孩，见她抱BB的手势相当纯熟，与小女孩头贴头倾偈，而小女孩就不停把玩高海宁的外套衣领，期间亦乖巧地向高海挥手，相当可爱。看得出高海宁都被小女孩的可爱举动溶化了，抱着小女孩的她笑得灿烂，简直是一副有女万事足的模样，她发文写道：「想老笠人哋个女系列」。有网民留言大赞高海宁跟小女孩同样可爱：「你也是个小可爱来的」、「so chill 你都好得意」。

高海宁：遇到适合对象不抗拒

自认「难追」的高海宁虽然事业得意，但感情方面至今仍未有着落，她在2015年被爆恋上「音乐才子」邓智伟，甚至展开同居关系，但两人一直未有公开恋情，而女方就表示欣赏对方有才华，奈何这段绯闻维持5年使告终。高海宁在2020年曾在伍咏薇和林盛斌（阿Bob）主持的节目《Tiger's Talk》中，自爆曾遭前男友背叛，甚至不知情之下成为了「第三者」：「每次都被人抢（男友）」，因而被猜测是否暗指邓智伟「偷食」。现时专注事业的高海宁，早前生日被问到会否想有男友陪伴时，她说：「随缘，我𠵱家连瞓觉都无时间，遇到适合对象不会抗拒，顺其自然！」。

