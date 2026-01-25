31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得

现年31岁的前港姐季军邵初（Kristy），近年除了参演无线处境喜剧《爱．回家之开心速递》外，亦活跃于社交平台分享生活。邵初近日于小红书上发布了一段新影片，表示自己绝不介意穿二手衫。邵初曾经历家人生意失败而家道中落的日子，试过终日为口奔驰，故此亦练就出「你不尴尬，尴尬的就是别人」的生活态度。

邵初能屈能伸不介意穿二手衫

影片中，邵初穿上一件二手复古条纹外套，内搭黑色超低短裙，自信地穿梭在繁忙的马路，一双白滑长腿极为吸睛，不愧是港姐出身。她手持复古小包，戴上太阳眼镜，对自己的造型相当满意，并于影片中表示：「这一套走到街上真的会......你不尴尬，尴尬的就是别人！」展现出率性爽朗、能屈能伸的个性。

邵初曾历家道中落

邵初之所以对二手衣着泰然自若，源于她曾经历的一段人生低谷。她曾在访问中透露，因家人生意失败，导致家道中落。因此，她大学毕业后便立即投身社会工作，帮补家计，直到家中经济状况稳定后，才有机会追寻梦想参选港姐。正是这段经历，让她对物质生活看得淡然，如今穿著二手衫也毫无包袱，更活出了自信的态度。

邵初曾患8年的暴食症

除了家庭经济问题，邵初更曾与情绪病搏斗。她忆述16岁时独自到外国留学，同时面对父母离婚及同辈压力，令她不幸患上长达8年的暴食症，需要看心理医生及服药治疗。

邵初超低裙骚诱人蜜大腿

经历重重困难，邵初如今已走出阴霾，在演艺事业上平步青云。这位中越混血儿毕业于英国名牌大学，凭借出众的外貌与身材，参选港姐时便被封为「咪神」。如今，她以一身复古港风打扮现身中环街头，配上一头俐落的复古短发和精致妆容，加上穿上超短裙，骚出白滑诱人的「蜜大腿」，瞬间成为众人焦点。

