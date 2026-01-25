54岁朱茵全面回春状态巅峰  面容变化惊人比前TVB一线花旦更年轻？43岁幸福人妻已离巢成幸福人妻

90年代性感女神朱茵，凭借在电影《西游记大结局之仙履奇缘》中饰演「紫霞仙子」一角，以其脱俗的仙气与精致的五官，成为一代人心中的经典。尽管近年偶有声音指她颜值不复当年，但现年54岁的她，近日以一张合照，彻底粉碎了所有质疑，状态好得令人惊艳。

朱茵状态回勇令人惊叹

近日，朱茵在香港亲身入场观赏前TVB一线花旦黄智雯主演的舞台剧《天下无不西之闺蜜》，并在后台与黄智雯、以及「虾头」杨诗敏热情合照。从照片中可见，朱茵状态全面回勇，甚至达到了巅峰。她身穿蓝色衬衫与菱格纹针织衫，配上一条米色长颈巾，打扮知性优雅。

朱茵外表比黄智雯更年轻？

最让网民啧啧称奇的是，在这张世纪合照中，朱茵的样貌与身材仿佛逆龄生长。尽管她比43岁的黄智雯年长11岁，但她的脸颊却显得更为细小精致，下巴线条紧致，苹果肌饱满，散发著少女般的光彩，丝毫不见岁月痕迹。有网民惊呼，朱茵看起来竟比身旁的黄智雯更年轻、更上镜。

朱茵拥零赘肉身材

除了冻龄的脸蛋，朱茵的身材亦回复到最佳状态。照片中的她身形纤瘦，即使穿著多层衣物也毫不显得臃肿，身上看不见一丝赘肉。整体散发出的，依然是当年「紫霞仙子」那股不食人间烟火的浑身仙气，完美演绎了何谓「岁月不败美人」。而于2023年离巢的黄智雯，于舞台剧中表现出色，但有指她的工作量于离巢后大幅减少。黄智雯3年前已成幸福人妻，跟任职珠宝集团高层的男友詹文天，在拍拖11年后修成正果。

