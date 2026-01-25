林家栋被传有机会接棒曾志伟做TVB管理层：只想做电影 忙内地工作未留意有电影被金像奖「DQ」

影帝林家栋到中环海滨为慈善跑步活动担任嘉宾，一身运动造型的家栋透露，以前也有跑步的习惯，「以前都好钟意跑步，因为当时住西贡，但试过被野狗追，街坊话狗狗系以为你想攻击所以先会追你，不过我都吓亲，之后就少咗跑街。」家栋指现在也会跑步，但就会选择健身室，每星期最少三次，「不过我都是健身、游水之类可以一个人做的，球类运动就不适合我了，因为我钟意一个人时，可以边做运动边思考。」

把时间留给电影

谈到今年的新计划，自组制作公司的家栋透露正为新导演们筹备剧本，希望大家都能把握到开拍电影机会，而他去年底曾为舞台剧《等待果陀》孭飞，事后收到了很多舞台剧工作的邀请，讲到身为影帝的他「出山」吸引观众，家栋笑言：「上次都好开心，经验好好大家不怕我新仔，不过舞台剧太花时间了，参演《等》甚至要9个月，只可以全力集中在舞台剧上，手上的电影工作都要停晒手，真的分不到心。」家栋亦指感受到舞台剧近年获得的投资变多，但自己仍要把时间留给电影。

恭喜古天乐获「电影评论学会影帝」

而曾志伟任TVB总经理时期，曾传出家栋出任制作部管理层，近日志伟正式离任，有指家栋亦有机会接棒？家栋指自己只想做电影，又表示早前在艺能娱乐集团晚宴上见到志伟，「娱乐圈就系咁，大家都出出入入。（觉得志伟份工难打？）唔敢论，咁我又未做过管理层工作，最多都系做电影监制。」谈到志伟计划回归电影圈，家栋笑言「咁佢系做开呢啲」。至于近年经常合作的古天乐获「电影评论学会影帝」，家栋指有睇过他的得奖作《私家侦探》，要恭喜古天乐与导演李子俊拍出好作品，他指最近与古天乐合作少了，因大家都在各自忙筹备剧本，「临近新年，相信都会食饭见面。」至于金像奖出现入围电影被「DQ」的话题，家栋指最近忙在内地工作没留意，自从没参与演艺人协会后，也少参与金像奖开会讨论的工作。