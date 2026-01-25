Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「女版袁文杰」童年照大公开 四眼MK妹变长腿女神 网民：好似两个人咁

影视圈
更新时间：16:00 2026-01-25 HKT
发布时间：16:00 2026-01-25 HKT

现年31岁、模特儿出生的邢慧敏（Sharon），参加《2022年香港小姐竞选》获得「友谊小姐」后加入TVB，曾先后参与过《法证先锋6 幸存者的救赎》、《巨塔之后》、《新闻女王2》等剧集演出。自参选以来，邢慧敏一直被指五官与袁文杰相似，就连袁文杰本人也曾笑指两人「可能是失散兄妹」，去年有幸在《爱．回家之开心速递》首次同框合作。日前她就在小红书及IG分享「童年进化」过程照，网民赞越大越靓女。

邢慧敏MK妹蜕变轻熟女

逆天长腿的邢慧敏，近日上载了一条相片合成的短片，当中见她由婴幼儿时期的可爱模样，到学生时期的「四眼妹」Look，气质青涩，还有「MK妹」造型，到长大成人当模特儿，蜕变成现在的轻熟女。

相关阅读：邢慧敏爆生日宴林钰洧单身出席 郭珮文未有工作会努加增值 林秀怡讲错「配对」变「交配」劲尴尬

邢慧敏晒童年照自称丑小鸭

邢慧敏以「用30年时间丑小鸭蜕变成香港小姐」为标题，发文写道：「从小都没被人称赞为美女的我（虽然现在也是经常给人吐槽），但现在的我多了一份自我欣赏和自信，其他的恶意说话已经伤害不了我，我强大的内心已经从参选香港小姐开始，慢慢建立了。」她亦勉励自己和别人：「所以不论你们样子长成怎么样，生活、教育背景怎么样也好，不要否定自己，每个人都是独一无二的，每个人都有其值得欣赏的地方，相信自己，做好自己，我可以，你们也可以，2026年一起加油吧。」 

 不少网民都有留言为她加油鼓励她：「从小就是美人胚子呢！不是丑小鸭，是小天鹅」、「本身底子都不错」、「Sharon姐姐以前小时候好美」等，当中亦有网民指她判若两人：「女大十八变」、「完全好似两个人咁」、「唔系好认得出」。

相关阅读：前港姐游泰大解放！比坚尼晒玲珑浮凸身材 水中邪恶角度睇到网民哗哗声

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
8小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
7小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
时事热话
6小时前
张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 
张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 
影视圈
6小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
影视圈
7小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
影视圈
4小时前
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
21小时前