TVB「女版袁文杰」童年照大公开 四眼MK妹变长腿女神 网民：好似两个人咁

现年31岁、模特儿出生的邢慧敏（Sharon），参加《2022年香港小姐竞选》获得「友谊小姐」后加入TVB，曾先后参与过《法证先锋6 幸存者的救赎》、《巨塔之后》、《新闻女王2》等剧集演出。自参选以来，邢慧敏一直被指五官与袁文杰相似，就连袁文杰本人也曾笑指两人「可能是失散兄妹」，去年有幸在《爱．回家之开心速递》首次同框合作。日前她就在小红书及IG分享「童年进化」过程照，网民赞越大越靓女。

邢慧敏MK妹蜕变轻熟女

逆天长腿的邢慧敏，近日上载了一条相片合成的短片，当中见她由婴幼儿时期的可爱模样，到学生时期的「四眼妹」Look，气质青涩，还有「MK妹」造型，到长大成人当模特儿，蜕变成现在的轻熟女。

邢慧敏晒童年照自称丑小鸭

邢慧敏以「用30年时间丑小鸭蜕变成香港小姐」为标题，发文写道：「从小都没被人称赞为美女的我（虽然现在也是经常给人吐槽），但现在的我多了一份自我欣赏和自信，其他的恶意说话已经伤害不了我，我强大的内心已经从参选香港小姐开始，慢慢建立了。」她亦勉励自己和别人：「所以不论你们样子长成怎么样，生活、教育背景怎么样也好，不要否定自己，每个人都是独一无二的，每个人都有其值得欣赏的地方，相信自己，做好自己，我可以，你们也可以，2026年一起加油吧。」

不少网民都有留言为她加油鼓励她：「从小就是美人胚子呢！不是丑小鸭，是小天鹅」、「本身底子都不错」、「Sharon姐姐以前小时候好美」等，当中亦有网民指她判若两人：「女大十八变」、「完全好似两个人咁」、「唔系好认得出」。

