林盛斌孖车婉婉宴请3综艺全体幕后食大餐 啜爆「真‧奖座」自嘲：要细细力

影视圈
更新时间：10:15 2026-01-25 HKT
发布时间：10:15 2026-01-25 HKT

前晚《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男主持」林盛斌（Bob）与「最佳女主持」车婉婉齐于尖沙咀日本餐厅包下厢房，慰劳《中年好声音》、《女神配对计划》及《攻你上大学》全体幕后，相当有心。据知二人于等候颁奖礼结果期间，因互相睇好对方，故约定若齐齐攞奖一定要夹份宴请3套综艺的所有幕后予以慰劳，结果昨晚二人言出必行「找数」！

Bob开心与婉婉「碰杯」

阿Bob于颁奖礼当日荣获最佳男主持时，因过度兴奋「Bob爆奖」引来全城热话！昨晚两位主持收到大会补发刻有二人名字、得奖项目及「58」等字样的「真‧奖座」，当阿Bob看到完整无损的奖座时，不但笑得像个小孩、而且满面期待！阿Bob接过奖项后，即爱不释手地摸匀奖座上下兼啜爆，又拿著奖座与婉婉开心「碰杯」，期间还不忘自嘲：「要细细力吖」，之后又问大会工作人员：「之前啲碎片呢？」 相当搞笑。

对于阿Bob重夺完整无损「真‧奖座」，网民见状即纷纷留言送祝福：「下次再攞唔好咁激动」、「唔好再攞嚟拍枱呀」、「婉婉姐，实致名归，成熟稳重，又带有幽默感，欣赏你，加油！」、「两位都好劲」。

