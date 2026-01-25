龙贯天一人分饰四角 期待仁与江欣燕首合作 《粤剧特朗普4.0》新春公演全院满座

《粤剧特朗普4.0》已定于2026年2月22-25日（大年初六至初九） 四天四场，晚上7时30分在沙田大会堂演奏厅隆重上演。自2019年《粤剧特朗普》首次公演，紧贴时事的故事情节令它被誉为百年一遇、具国际视野的「神剧」，得到国际学者、政经界、网络传媒界及电影戏剧界人士的广泛赞誉和好评。今天主办单位当代粤剧团特别举行记者会，并邀请了剧中主角八和会馆主席龙贯天 (旭哥) 和粤剧新晋丑生王郭启辉一同出席记者会。

李居明即时加入马杜罗角色

作为紧贴环球局势的「时事粤剧」，在宣布四度重演后，世界政坛发生了令人震惊的变局－委内瑞拉总统马杜罗被捕，此事件热度轰动全球。编撰人李居明大师展现敏锐的时事触觉，第一时间将马杜罗这一角色编入剧中，务求令剧情与世界同步。龙贯天旭哥，除了分饰毛泽东及特朗普这两位举足轻重的领袖外，更将挑战扮演马杜罗，再加上川普，一人分饰四角。旭哥表示四个角色各具独特性格，再加上转妆需时，对他来讲是一个极大挑战，「今次很高兴可以和江欣燕首度合作，而且此剧公演时正值新春佳节，相信必定能把欢乐气氛带给观众。」

王郭启辉以金正恩造型登场

粤剧新晋丑生王郭启辉亦带来惊喜，继上次记者会以泽连斯基造型惊艳全场后，今日他以北韩领导人金正恩造型与大家见面，其维妙维肖的扮相令现场嘉宾惊叹，充分展示粤剧演员强大的塑造力与艺术底蕴。由于观众对「粤剧特朗普4.0」反应极其热烈，为免支持者向隅，李居明早前特别决定加开「超等座位」。这些加开位置在公开发售后，于极短时间内便被一扫而空，大师在记者会上说：「今日我们正式向公众宣布：全院满座！再次感谢各界支持，令时事粤剧在传统与现代之间，走出一条充满可能性的光明前路。」大师更隆重公布《新光粤剧节 2026》紧接揭幕，2026年6月西九戏曲中心好戏连场 ，剪彩剧目为与时并进，更上高峰的《粤剧特朗普 5.0》，也有经典重现，震撼心灵的《蝶海情僧》，以及重新演绎，奇幻绝伦 《封神画梦》。