伯贤李升基随时冇屋住兼要承担贷款负担 房东兼老板车佳媛拖欠巨额税款 所住物业被查封

韩国知名娱乐集团One Hundred创办人兼Piark集团CEO车佳媛因拖欠巨额税款，其名下的豪华别墅已被查封，而她旗下艺人伯贤和李升基正是这些物业的租客，并为巨额租金而作贷款，恐防将陷入债务危机。

车佳媛半年内再有物业被查封

据韩媒《The Fact》22日报道，韩国国税局于14日和15日查封了位于首尔汉南洞La Nouveau别墅（或称Lanuvo）一期中属于车佳媛名下一幢别墅中的一套公寓，以及位于La Nouveau二期中属于车佳媛旗下房产公司所有的两套公寓。国税局「查封」房产意味着其打算出售该房产以追缴欠税。 La Nouveau一、二期是超级豪华别墅，根据评估师估计，每栋别墅的价值分别约为100亿韩圜（约5,341万港元）和43亿韩圜（约2,296万港元）。据知La Nouveau二期的另一处本属车佳媛房产公司名下的物业去年7月亦曾被国税局查封，但于9月获解除查封，该物业于本月9日已被转至旗下艺人Xiumin名下。而车佳媛在不足半年内再有旗下物业因欠税被查封，可见她是欠税惯犯。

One Hundred被传拖欠艺人薪金

而One Hundred旗下厂牌Big Planet Made和INB100的代表艺人李升基和伯贤分别签署了价值105亿韩圜（约5,608万港元）和160亿韩圜（约8,545万港元）的租约。李升基和伯贤更为租住这豪华公寓，已分别借贷70亿韩圜（约3,738万港元）及100亿韩圜（约5,351万港元），如果该房产被拍卖，李升基和伯贤将承担这些贷款的负担。其实月初已爆出车佳媛经营的One Hundred及旗下厂牌因财务营运出现问题，拖欠艺人薪金，受害人包括伯贤、泰民、Chen、Xiumin和男团THE BOYZ，有指他们共被拖欠10亿韩圜（约534万港元），不过One Hundred已否认传闻。