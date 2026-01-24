车银优疑为逃税 将家族公司3度变身 若罪成恐判刑5年

近日被封为「逃税天才」的车银优遭韩国国税局追缴税款金额高达约韩币200亿韩圜（约1.06亿港元），而外界亦开始关注今次惹起逃税疑云的车银优家族公司的内幕。

车银优于2019成立公司做代表

著名爆料媒体《Dispatch》（D社）今日终于踢爆其家族公司3度变身的内情。据D社报道，车银优于2019年7月在京畿道安养市东安区成立股份有限公司「Cha’s Gallery，他本人担任代表，母亲担任社内理事、父亲担任监事。公司登记的业务范畴多达34项，包含唱片制作、经理人业务、演出与活动企划、广告、IP管理、化妆品流通及餐饮业等。翌年6月，「Cha’s Gallery」将公司地址从安养市迁至金浦市通津邑。同年9月，车银优母正式就任「Cha’s Gallery」代表理事。2022年6月，「Cha’s Gallery」再迁址至仁川广域市江华郡佛恩面，该地址被指为车银优父母经营的鳗鱼餐厅所在地。同年车银优母亲成立有限责任公司「LNC」，虽然公司名称不同，但营业内容同样以经理人业务与演艺相关业务为主。同年，其母也取得大众文化艺术企划业登记证，符合经理人业务登记资格，时间点与「LNC」成立脗合。2024年，车银优家族再成立有限责任公司「The Annie」，用途为管理车银优名下不动产等资产。该公司地址同样登记在仁川江华岛鳗鱼餐厅。

车银优课税所得规模至少超过1000亿韩圜

据知最早成立的「Cha’s Gallery」于2024年被指已形同空壳后消灭，后续两家公司皆为有限责任公司型态。由于有限责任公司不具备强制财务公开义务，也不必接受外部审计，重大决策可由公司成员自行决定，资产交易亦不需对外揭露。国税局怀疑相关公司可能被利用来承接原本应以个人名义课税的演艺收入。依推算，车银优被追缴的逃漏税金额约为200亿韩圜，若以法人税率约20%计算，涉及的课税所得规模至少超过1000亿韩圜（约5.34亿港元）。

车银优退伍后有失业危机

另外，有媒体估计若然他逃税罪成的话，有可能被判监禁5年。不过亦有可能念及其初犯或他全数付清税款而减刑，以张根硕母亲的案例来说，她当年就被判有期徒刑2年6个月，缓刑4年。就算真的被他侥幸甩身，但因他逃税金额竟是前辈宋慧乔的8倍，故此乔妹谢罪后终获原谅，但车银优似乎难获民众轻饶，目前大批网民叫他退圈，估计他一年后退伍后恐防要失业。