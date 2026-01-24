非常检控观丨陈晓华演癫婆晒演技获网民激赞 直认曾经「恋爱脑」现已识辨损友 大赞戴祖仪是好友充满正能量

陈晓华和戴祖仪今日（24日）为TVB剧集《非常检控观》宣传，陈晓华在戏中一幕以自言自语落口供，癫丧认夫晒演技，获网民激赞。她表示现实中曾经「恋爱脑」，但戏中被老公何广沛PUA，令到她都学识分辨好朋友及损友，又大赞戴祖仪是一位好朋友，充满正能量。谈到抽离角色可会感觉困难，陈晓华坦言不难，因为跟何广沛熟落，大家合作多次，所以默契交流会很信任对方，亦放心演一个癫婆角色。

戴祖仪做法律系学生得心应手

戏中演法律系学生的戴祖仪，与现实中修读法律的她，笑言演起上来得心应手，当年读书真的书不离手，又大卖关子角色稍后会有医院戏，更笑谓：「要瞓多啲。」她笑言演昏迷戏不会真的睡著，因为要做好表情管理。