非常检控观丨马德钟认角色造型似松重丰 陈炜偏心吴伟豪赞打得又靓仔 赖慰玲自荐跟郑子诚壁咚

马德钟、陈炜、赖慰玲、吴伟豪、陈晓华、戴祖仪、游嘉欣及郑子诚等今日（24日）为TVB剧集《非常检控观》宣传，最搞笑吴伟豪与游嘉欣在现场重演戏中胸压一幕后，赖慰玲自荐要跟前辈郑子诚上演壁咚，又搞笑指当年拍剧被对方角色侵犯，现在要侵犯返他，然后挑选跟吴伟豪上演壁咚，更显出一副陶醉的样子。

陈炜称最紧要有口碑

马德钟对于被网民指他的造型似足日本演员松重丰在节目《孤独的美食家》的造型，他笑言有睇过留言，打扮及神情也觉得有点似，并谓未知是否监制林志华特登营造。谈到有网民指该剧似日剧《神探伽利略》，马德钟坦言查案戏都会类似，不过陈炜坦言最紧要有口碑。

马德钟欣赏罗毓仪

谈到跟一班年青演员合作，较为欣赏那一位？陈炜笑言个个都欣赏，但偏心就会拣吴伟豪，因为对方曾演过她的儿子，今次对方演卧底又打得又靓仔。而马德钟则谓欣赏罗毓仪，大赞对方发挥得好。谈到罗毓仪跟男友林俊其出席活动不时放闪，问到可有被他们「闪盲」？马德钟笑言不多不少都有，不过两人演出该剧时还未成为情侣。